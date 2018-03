Musica e neuroscienze, nuovo appuntamento con "Scienza a più voci"

Accogliamo la Primavera e chiudiamo questo ciclo di Scienza a Più Voci 2018, mercoledì 21 marzo, parlando di musica e neuroscienze. Come sempre al Planetario di Modena, ore 21, con ingresso gratuito. Ormai da diversi anni la musica è oggetto di studio delle neuroscienze. Che sia gioia, commozione, serenità, eccitamento o malinconia, la musica è in grado di emozionare chi la ascolta. Ma come è possibile che dalla diversa combinazione di sette note musicali, si possano suscitare così tante e contrastanti emozioni? Quali sono i processi biologici che presiedono alla nascita di un'opera musicale? Che differenza c'è tra musica e lunguaggio verbale? La musica è prerogativa del genere umano? Quali sono i principi attraverso cui interviene la musicoterapia?

A queste e ad altre domande proveranno a rispondere Andrea e Veronica Rivi, un papà che accompagna musicalmente la figlia laureata in biologia.Attraverso un dialogo informale fatto di parole e musica, mostrano, secondo la propria inclinazione, la possibilità di una collaborazione tra queste due discipline, sia nella pratica clinica che nella ricerca scientifica.

