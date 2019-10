Grandezze & Meraviglie, a Sassuolo un concerto dedicato alle musiche dei monasteri femminili del '500

Mercoledì 9 ottobre, alle ore 21, presso la Chiesa di San Francesco di Sassuolo, Grandezze & Meraviglie presenta “Musica nei Chiostri Estensi”. Alle ore 20.30, introduzione al concerto con Graziella Martinelli Braglia e Candace Smith, alla direzione de I Musicali Affetti, ensemble di voci e strumenti dedicato alle musiche dei monasteri femminili italiani del ‘500 e del ‘600.

Nei monasteri femminili italiani, soprattutto a Pavia, Bologna e Modena, non solo si “consumava” musica, ma le monache, spesso provenienti da famiglie di rango nobiliare e di educazione assai raffinata, cantavano e suonavano strumenti, ed erano anche delle valenti compositrici. La modenese Sulpitia Lodovica Cesis (Modena, 1577–1619 circa) è stata una compositrice e liutista, suora nel convento di San Geminiano a Modena. La sua unica opera conosciuta è un volume di Mottetti Spirituali pubblicata col suo nome nel 1619, anno presumibile della sua morte. Nel 2019 cadono i 400 anni da quella importante pubblicazione. Raphaela Aleotti è invece Ferrarese, figlia del celebre architetto Giovan Battista Aleotti, che visse a cavallo della devoluzione della capitale estense. Di lei scrisse uno storico “Sì come sovra ogn'altra singolarissima, e senza pari è in toccar d'Organo Raffaella Aleotti detta l'Argenta, la quale è anco intendentissima della musica, e di lei si veggono alle stampe pubblicati diversi motetti, e madrigali riputati molto”.

