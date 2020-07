Musica, racconti e incontri per bambini, gli appuntamenti ai Musei Civici

Seconda settimana di serate gratuite per i Musei civici di Palazzo dei Musei in largo S. Agostino a Modena.

Dal 10 al 12 luglio dalle 19 alle 23 storie di personaggi di Mutina nel Lapidario, musica e strumenti antichi in museo, narrazioni per bimbi e famiglie legate alla mostra “Storie d’Egitto”.

I nuovi orari di visita alle sale espositive al terzo piano, alla Gipsoteca "Giuseppe Graziosi" e al Lapidario Romano, già sperimentati e apprezzati dal pubblico in giugno, si arricchiscono in luglio di una serie di iniziative a cadenza regolare.

Programma

Venerdì 10 luglio in due turni, alle 19 e alle 21 nel Lapidario Romano si svolge l'iniziativa “Le pietre raccontano” alla scoperta delle storie degli antichi Modenesi. Laura Parisini di Mediagroup98 racconta le storie di quattro celebri “mutinensi”, prendendo spunto, per ciascun racconto, da un oggetto evocativo del personaggio in questione, collocato ai piedi del monumento.

Sabato 11 luglio dalle 20 alle 23 l'iniziativa musicale “Toccata e fuga” propone “Stereofonie d’organo e cembalo”, con Giovanni Paganelli e Davide Zanasi, per una piacevole illustrazione in musica della raccolta di antichi strumenti del Museo.

Si chiude domenica alle 19 e alle 21 con un appuntamento per bambini e famiglie collegato all'esposizione Storie d'Egitto, prorogata fino al 18 ottobre. Dopo una breve introduzione sulle storie che la mostra racconta, Francesca Crotti di Mediagroup98 dedica ai bambini brevi letture collegate ad alcuni dei reperti esposti, dalle bende del faraone Ramsete II ai bronzetti di Iside e Osiride. In regalo per tutti i piccoli partecipanti un kit per realizzare un esclusivo braccialetto con uno degli oggetti più rappresentativi del mondo egizio, lo scarabeo. Istruzioni nel tutorial scaricabile dal canale YouTube dei Musei civici di Modena.

In tutte le tre serate è aperta la Gipsoteca "Graziosi", dove la visita agli spazi rinnovati prevede anche una proiezione di fotografie scattate dall'artista per creare le sue opere.

Come partecipare

Ai musei si entra a gruppi di 10 ogni mezz’ora con mascherina e distanziamento interpersonale, ed è necessario prenotarsi (tel. 059 2033125; orario 9.30 - 12.30) o via e-mail palazzo.musei@comune.modena. it. Senza prenotazione si potrà entrare nei gruppi di partecipanti solo qualora i componenti siano meno di 10.

Ai Musei sono chiuse temporaneamente alle visite le sale delle raccolte etnologiche e le collezioni Campori e Sernicoli, per interventi di restauro, consolidamento e riqualificazione dell’ex ospedale Estense nel più ampio progetto “Ducato Estense”.