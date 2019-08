Musica dal vivo, il Parco Ferrari non va in vacanza: ricco programma per tutto il mese di Agosto

Per la gioia degli appassionati, prosegue per tutto il mese di agosto il programma di musica dal vivo del Millybar. La rassegna del Parco Ferrari è realizzata con il sostegno della Regione Emilia Romagna, del Comune di Modena e il contributo di Conad Giardino, coordinato da Emilio Teglio.

Si parte venerdì 9 agosto, con un concerto che vede sul palco musicisti conosciuti e più che collaudati. Alle 21,30 i BLuE JazZatO propongono una selezione di perle musicali: dallo swing d'inizio secolo alla bossanova, dal blues ai temi bebop con incursioni nella pop music e sonorità originali. Il trio propone un repertorio di brani che non si confrontano con il gusto dell'epoca ma che sono espressione diretta e coraggiosa del gusto dell'autore. Senza porre limite al genere di provenienza le composizioni vengono scelte per il loro appeal e bellezza melodica: il jazz più tradizionale va a fondersi con le sonorità del pop e del rock acustico anni '70 e '80, passando per i grandi autori del jazz contemporaneo e i grandi autori del pop-rock: da Sting ad Eric Clapton, dalle visioni musicali di Stevie Wonder a quelle di Bob Marley, dai Beatles a Carole King, dai classici dei Blood Sweat & Tears a Simon & Garfunkel. I Blue Jazzato sono: Francesca Cavalieri: voce. Davide Fregni: testiere, piano. Francesco Frank Coppola: batteria, Electronics Percussions.

Sabato 10 agosto alle 22 prosegue la nuova rassegna “Cantautori 2.0", dedicata ai giovani cantautori che si svolge tutti i sabati fino al 24 agosto. Questa settimnana tocca alla giovanissima Arianna Poli. Arianna ha quasi vent’anni ed è nata e cresciuta tra la nebbia di Ferrara. Da qualche anno ha iniziato a scrivere canzoni, accompagnata dalla sua chitarra. Nel luglio del 2018 è uscito il suo primo EP autoprodotto, Ruggine, registrato a SONIKA da Samboela, fonico dello studio che ad oggi la segue ad ogni concerto. Dopo la pubblicazione del disco, Arianna ha suonato in molti locali e rassegne dividendo il palco con Any Other, GOMMA, Giorgio Poi ed altri artisti italiani. La delicatezza e l’impegno nei testi e la qualità della musica contraddistinguono i brani di Arianna Poli, artista di cui probabilmente sentiremo parlare a lungo.

Domenica 11 dalle 19,30 torna“The Sunday Jam”: la jam session jazz del Millybar. Prima parte del live con la house band del Millybar formata questa domenica da Luca Barbieri al piano, Roberto Beneventi al contrabbasso, Francesco Coppola alla batteria. Secondo set, jam session aperta a tutti i musicisti che vogliono partecipare.

Da lunedì 12 il consueto programma infrasettimanale di dj e balli del Millybar: lunedì tango con il Circolo Gardel; martedì revival, liscio e anni 60 con DinoMania; mercoledì balli latini con LMM.

Nemmeno la sera di ferragosto si interromperà il programma. Ad animare la serata, danza country con dj Robby e una speciale grigliata ferragostana: la cena "di chi è rimasto a Modena" (da prenotare al 3277646127).

Come sempre, al Millybar tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito. Parcheggio consigliato: via San Faustino. Tutte le informazioni sulla pagina Facebook del locale “Millybar Parco Ferrari” o nella sezione eventi del sito web del Quartiere 4.