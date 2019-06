Musicabirra, una settimana nel segno del rock a Solignano

Come ogni anno torna la MusicaBirra a Solignano Nuovo di Castelbetro L'edizione numero 14 parte lunedì 24 giugno con un programma davvero denso di spettacoli.

Lunedì 24 sul palco si esibiranno i Radiofreccia "tributo a Ligabue" che non hanno bisogno di presentazioni!

Il martedì serata dedicata ai Bikers con la 6a edizione della Bikkenbeers... Musicalmente Accompagnati dai Fuori Controllo Band!!!

Mercoledì 26 serata imperdibile con i Queenmania ...Band strepitosa tributo all'indimenticabile Freddy Mercury & QUEEN.

Giovedì 27 sul nostro palco i Rock Legend con tributi agli AC/DC, DOORS e LED ZEPPELIN.

Venerdì, 28 giugno i Guns Celebration progetto musicale che rende omaggio alla storica band Guns N' Roses.

Sabato 29 chiuderemo con MISSITALYA band cazzutissima che vi farà saltare e sudare a suon di Rock!

Come al solito si potranno degustare i tortelloni (fatti al pomeriggio e cotti la sera) buonissime grigliate di carne, il tutto bagnato da fiumi di birra e buon vino. Tutti i giorni da Lunedì 24 torneo di calcio a 7, "blisghetto" maschile e femminile. Sabato pomeriggio dalle 16 la GoalKeeperChallenge "Battaglia IGNORANTE tra Portieri". Minibikken (percorso in bici dedicato ai più piccoli, seguiti dagli istruttori di AMIBIKE.IT) e i gonfiabili per i più piccini.