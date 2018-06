Una settimana intera di festa a Solignano Nuovo, c'è Musicabirra 2018

Ecco che, per la tredicesima volta, Solignano Nuovo apre le porte al divertimento. Anche quest’anno infatti, da Lunedì 25 a Sabato 30 Giugno si terrà la “MUSICABIRRA”, l’evento il cui nome è già di per sé un connubio perfetto, tutte le sere dalle 19.00 all’1.00. Ad attendere i partecipanti, saranno tortelloni fatti in casa, ottime grigliate al sapore d’estate, buon vino e l’immancabile birra fresca.

E anche chi preferisce ascoltare le note di una canzone piuttosto che il gorgoglio di uno stomaco affamato, non sarà deluso. Già da Lunedì infatti, ad animare la serata sarà un ospite d’onore: Maurizio Dr. Feelgood Faulisi di Virgin Radio Italy con il suo rock DjSet. Per Martedì è previsto un salto negli anni 70/80 con Modena Disco Story. Mercoledì e Giovedì invece vedranno protagonisti i “Rock Legend”, sul palco con tributi a NIRVANA, AC/DC, LED ZEPPELIN, OASIS, DIRE STRAIT E SKUNK ANENSIE. Nemmeno nel fine settimana Solignano resterà in silenzio: sarà possibile scatenarsi sulle note de NSMGA Nonsiamomicagliamericani Venerdì e della Helldorado Negrita Tribute Band Modena Sabato.

Gli organizzatori dell’A.C.D. Solignano hanno pensato anche agli sportivi con il torneo di calcio a 7, il “blisghetto” maschile e femminile e la attesissima “BikkenBeers”, tour ciclistico aperto a tutti. Adatto a persone di tutte le età, l’evento più atteso dell’estate castelvetrese sta arrivando: un’occcasione gioiosa davvero da non perdere.