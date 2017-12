Brindisi per il 2018 a teatro con il Musical Circus

Gli appasionati di teatro potranno chiudere il 2017 in platea, grazie al Musical CIrcus in scena al Teatro Michelangelo di Modena. Una storia coinvolgente di amore, potere, fama e tentazioni in un susseguirsi di brani famosi dai musical piú acclamati di tutti i tempi, in cui un uomo comune sconfiggerá le prevaricazioni. Una serata di festa con musiche travolgenti e brindisi di mezzanotte