Carpi, al Teatro Comunale va di scena il musical Jersey Boys

Arriva lunedì 22 gennaio alle ore 21 al Teatro Comunale di Carpi il musical Jersey Boys, campione di incassi a Broadway e a Londra e che prende il posto dello spettacolo sui Green Day annullato a novembre. Inserito nel cartellone di Nonsoloteatro Jersey Boys, scritto nel 2006 da Marshall Brickman e Rick Elice, racconta la storia di Frankie Valli e dei Four Season e la grandiosa ascesa verso la celebrità di una delle band di maggior successo nella storia della musica pop, inserita nella Rock'n Roll Hall of Fame e che ha venduto 100 milioni di dischi in tutto il mondo. I Four Season tra l’altro sono l'unico gruppo presente con i suoi brani nella Top 100 della rivista Billboard senza interruzione dagli anni '50 ai '90. Lo spettacolo sarà dunque un vero e proprio juke-box musicale grazie al quale rivivere i favolosi anni Sessanta con le canzoni più famose del gruppo, tutto composto tra l’altro da italoamericani.

La regia dello spettacolo è di Claudio Insegno, la produzione è del Teatro Nuovo di Milano. Jersey Boys è stato anche un film diretto da Clint Eastwood nel 2014.

Per ogni eventuale informazione sullo spettacolo contattare la biglietteria teatrale aperta presso InCarpi in Piazza dei Martiri 64 (all’interno del Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio) dal martedì alla domenica (ore 10/18), tel. 059 649255, e-mail incarpi@carpidiem.it.