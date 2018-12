"Mvtina, Geminiano e il crepuscolo degli Dei", il nuovo romanzo storico di Gabriele Sorrentino debutta a Modena

Debutta sabato 15 dicembre alle ore 17,30 presso la libreria Ubik di Modena (via dei Tintori, 22) il nuovo romanzo storico di Gabriele Sorrentino Mvtina, Geminiano e il crepuscolo degli Dei (Artestampa pp. 427, euro 18) secondo tassello del racconto della Mvtina romana, cominciato nel 2017 con Mvtina - L'alba dell'Impero. Il pomeriggio sarà condotto dalla scrittrice Daniela Ori, mentre l'attriceDaniela di Bernardo leggerà brani dal libro.

Con questo nuovo romanzo di fantasia, inserito in un periodo storico ben definito, Sorrentino racconta le trasformazioni che interessarono la società romana alla fine del IV secolo, dando voce a uomini e donne che vissero la fine del paganesimo e il trionfo del cristianesimo, ma anche la disfatta dei Romani sconfitti dai Goti, nella battaglia di Adrianopoli (9 agosto 378). Tra personaggi inventati e personaggi realmente vissuti, spicca il Vescovo Geminiano, impegnato a lottare contro i seguaci degli antichi Dei, ma inserito in una società romana attraversata da una profonda crisi istituzionale.

La trama: I Goti sono accampati alla foce del Danubio e saccheggiano la Tracia e la Moesia, province romane fiorenti vicine a Costantinopoli. Sono corrotti, infidi, con comandanti incapaci. È titanica la sfida che attende l’Imperatore Valente, ottimo soldato ma irascibile e geloso del giovane nipote Graziano, Imperatore d’Occidente. Quest’ultimo, impegnato in Gallia contro i Germani, divide il potere col fratellastro Valentiniano II, manovrato dall'imperatrice Giustina e dal barbaro Merobaude. Con gli imperatori lontani, spetta a Lucio Vinicio Marciano aiutare Flavio Teodosio a indagare sulle mele marce che minano le fondamenta dell’Impero. Pure tra i seguaci della nuova religione, il Cristianesimo, ci sono divisioni. A Mvtina il cantiere della nuova cattedrale voluta dal vescovo Geminiano è vittima di sabotaggi, mentre la stessa vita del vescovo sembra in pericolo. Riuscirà Geminiano a tornare indenne dalla missione che Ambrogio gli ha affidato a Costantinopoli? Sarà in grado di liberare Gioviana dai demoni che le imprigionano la mente? Mentre Lucio marcia con l’esercito Imperiale per affrontare i Goti ad Adrianopoli, Costanza attende sue notizie e spera di coronare il loro sogno d’amore. Quale sarà il destino dell'Impero di Roma?

L’autore: Gabriele Sorrentino è nato a Modena dove vive e lavora. Si è laureato in Scienze Politiche con indirizzo storico - politico presso l’Università di Urbino. Nel 2016 ha conseguito presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia il Master di II Livello in Public History. Si occupa di storia locale e collabora con riviste qualiModena Storia, Il Ducato, Rassegna Frignanese e tiene conferenze e relazioni storiche a convegni a livello cittadino, nazionale e internazionale. Ha pubblicato varie monografie storiche tra cui Quando a Modena c’erano i Romani (Terra e Identità 2013). All’attività storica affianca quella di narratore. Con l’Associazione I Semi Neri, ha pubblicato Emilia, la via maestra (Damster 2010), Presenze di spirito (Damster 2011), L’Enigma del Toro (Damster 2013), Soglie (Damster 2016) e La casa dei segni (Elis Colombini 2018). È membro del Laboratorio collettivo di scrittura XOmegaP, col quale ha pubblicato le Antologie Diciotto racconti di sogni e d’ombre (Il Foglio 2006), Mutazioni (LAB 2008) e la saga fantasy Finisterra, composta da Le sorgenti di Dumrak, Il risveglio degli obliati e L’ultimo Eroe (Domino 2011-2014), i cui volumi hanno collezionato due Premi “Cittadella” e ricevuto il “Marchio microeditoria di qualità”. Con XOmegaP ha pubblicato il romanzo di fantascienza distopica I Ribelli di Nuova Europa (Ciesse 2017). Come solista, è autore del thriller storico Il Grido della Verità (Artestampa 2015) e del romanzo storico Mvtina, l’alba dell’Impero (Artestampa 2017).