Mutina Secret. L'aperitivo storico nelle antiche vie di Modena

Un aperitivo storico nelle antiche vie della città, questo il progetto di Mutina Secret. L'appuntamento è per tre sabati, il 17, il 24 e il 31 Marzo, dalle 18.00 alle 20.00, ogni volta in una via diversa del centro storico nella zona di San Francesco e corso Canalchiaro.

I partecipanti accedono ad un aperitivo in un locale diverso ogni volta di un'antica via del centro storico, per ricevere una mappa storica e una guida di Modena. Da lì inizia il percorso con videoguida tra le meraviglie del centro tramite il lavoro di ricerca e narrazione di Francesco Folloni

IL PROGRAMMA

Sabato 17 Marzo in Rua Freda presso Lola Love, dalle 18.00 alle 20.00.

Sabato 24 Marzo in Via Trivella presso Angolo di Tè, dalle 18.00 alle 20.00.

Sabato 31 Marzo in Calle di Luca presso la Lambruscheria, dalle 18.00 alle 20.00.