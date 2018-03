“Mutina Splendidissima” raccontata dagli studenti

Sabato 10 marzo giornata delle scuole che hanno collaborato a “Mutina Splendidissima”

Una giornata interamente dedicata agli studenti delle scuole superiori modenesi che hanno partecipato al progetto "Mutina splendidissima" con contributi che spaziano tra ricerche, scrittura creativa, teatro, video, reportage e design. Si svolge sabato 10 marzo e si intitola "Gli studenti raccontano Mutina". L’iniziativa, nell’ambito di “Mutinalive”, coinvolge Liceo classico e linguistico Muratori – S. Carlo, Istituto Venturi, Liceo Scientifico Wiligelmo e Istituto Linguistico Selmi.

Si parte alle 10 all'aula magna del Muratori - San Carlo con la presentazione dei progetti introdotta da Gianpietro Cavazza assessore alla Cultura e vicesindaco; da Silvia Menabue dirigente dell’Ufficio scolastico regionale Emilia-Romagna; da Luigi Malnati, soprintendente Archeologia belle arti e paesaggio di Bologna; e da Francesca Piccinini, direttrice dei Musei civici. La partecipazione è libera e gratuita per tutti e consente l’ingresso gratuito alla mostra al Foro Boario.

L'iniziativa prosegue nel pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30 con reading e speciali visite guidate condotte dagli studenti ogni 30 minuti nei lapidari di Palazzo dei Musei, nella Sala del Fuoco di Palazzo Comunale in piazza Grande e nella Galleria delle Statue della sede storica dell'Istituto d'Arte Venturi in via Belle Arti 16.

Sulla base delle vocazioni dei rispettivi istituti, oltre trecento studenti, la maggior parte dei quali nell’ambito dell’alternanza scuola - lavoro, hanno dato il loro apporto originale indagando temi specifici della mostra in corso al Foro Boario o seguendo e documentando le iniziative che l’hanno preceduta. I ragazzi hanno partecipato a una rete di esperienze, coordinata dai Musei civici. Dalle ricerche archivistiche alla performance teatrale del "Muratori - San Carlo", al videoracconto del Selmi sui viaggiatori del Grand Tour, dai video e la progettazione di oggetti di merchandising del Venturi alle videointerviste del Wiligelmo al pubblico della mostra.