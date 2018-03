“Mutina Splendissima", a passo di storia sulla strada romana

Continuano anche venerdì 2 e sabato 3 marzo gli appuntamenti di "Mutinalive", la rassegna che, nell’ambito della mostra "Mutina splendidissima. La città romana e la sua eredità", racconta i 2.200 anni dalla fondazione della città romana con street art 3D, fumetti, degustazioni, teatro, incontri, e laboratori per bambini.

Si parte venerdì 2 marzo, alle 19 con "Passaggi", un percorso itinerante dedicato ai principali momenti di passaggio storico e culturale lungo 2.200 anni di storia. Il percorso prosegue oltre la mostra con una passeggiata lungo la strada romana del Novi Ark per concludersi con un aperitivo finale al “Bamboo Music&Drink” (durata un’ora e 30, fino a esaurimento posti, costo 7 euro, aperitivo compreso).

E proprio alla storia che ha portato alla nascita del Novi Ark è dedicata, sabato 3 marzo alle 16.30, a partecipazione libera e gratuita ai Musei civici di Palazzo dei Musei in largo Sant’Agostino, la presentazione affidata a Francesca Ghedini di "Parco Novi Sad di Modena: dallo scavo al Parco archeologico". Il volume, curato dall’archeologo Donato Labate e dal soprintendente Luigi Malnati entrambi presenti all’appuntamento, raccoglie i risultati delle ricerche archeologiche condotte tra 2009 e 2012 su una vasta area urbana, della superficie di 24 mila metri quadrati. La pubblicazione delle ricerche, a cui hanno collaborato oltre agli archeologi autori dello scavo anche numerosi ricercatori universitari, è il sigillo conclusivo di una delle operazioni più importanti finora condotte in Italia di attuazione della cosiddetta “archeologia preventiva”.

Francesca Ghedini, professore emerito di Archeologia e Storia dell'Arte greca e romana e direttrice del Dipartimento di Archeologia all'Università di Padova, ha fatto parte della Commissione per la legge sull'archeologia preventiva.

Domenica 4 marzo, come in ogni prima domenica del mese, sarà gratuito l'ingresso alla mostra "Mutina splendidissima. La città romana e la sua eredità", visitabile fino all'8 aprile al Foro Boario di Modena, in via Bono da Nonantola.

