“Omero è stato qui”, Nadia Terranova alla Biblioteca Delfini

La rassegna “Crescere lettori” per il Festival della Lettura Passa la Parola prosegue con Nadia Terranova, che domani mercoledì 4 dicembre, alle ore 17 presso la Sala Conferenze della Biblioteca Delfini, terrà la conferenza dal titolo “OMERO E’ STATO QUI” per riscoprire i classici nella letteratura per ragazzi insieme a tutti i partecipanti. Con il titolo “Omero è stato qui” (Bompiani, 2019) Nadia Terranova è finalista alla prima selezione della 5a edizione del Premio Strega Ragazze e Ragazzi Categoria + 11, i cui finalisti saranno annunciati proprio nella giornata di domani mercoledì 4 dicembre nell’ambito della Fiera dedicata alla piccola e media editoria "Più libri Più liberi" che si svolge a Roma dal 4 all’8 dicembre.

La conferenza della Terranova rientra nel programma di incontri di formazione e di approfondimento della letteratura per ragazzi e di educazione alla lettura, tenuti nell’ambito della nona edizione di Festival da esperti, scrittori, illustratori, poeti, editori. Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti ma rivolti in particolare a insegnanti, educatori, bibliotecari, genitori e appassionati di letteratura.

La conferenza di Nadia Terranova rilascia crediti formativi tramite il portale MyMemo: è rivolta in particolare a insegnanti di scuola primaria, secondaria di 1° grado. Con il contributo del Comune di Modena.

Nadia Terranova - Nata a Messina nel 1978, è laureata in filosofia, dottorata in storia moderna e vive a Roma. Collabora con diverse testate tra cui Repubblica, Internazionale e il Foglio, è docente alla Scuola del libro di Roma ed è fra gli autori di Pascal su Radio Due Rai. Per ragazzi ha pubblicato “Caro diario ti scrivo… “ (Sonda, 2011, segnalato al Premio Elsa Morante Ragazzi, vincitore del Premio Mariele Ventre); “Bruno il bambino che imparò a volare” (Orecchio Acerbo, 2012, Premio Napoli, Premio Laura Orvieto, tradotto in Spagna, Messico, Polonia e Lituania); “Storia d’agosto, di Agata e d’inchiostro” (Sonda, 2012); “Le mille e una notte” (la Nuova Frontiera jr, 2013); “Le nuvole per terra” (Einaudi Ragazzi, 2015, selezionato al Premio Bancarellino), “Casca il mondo” (Oscar Primi Junior, Mondadori, finalista al Premio Cento e al Premio Gigante delle Langhe). Con il titolo “Omero è stato qui” (Bompiani, 2019) è finalista alla prima selezione della quinta edizione del Premio Strega Ragazze e Ragazzi Categoria + 11.