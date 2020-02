"Narrando con la Storia", workshop di scrittura sul romanzo storico con l'Associazione i Semi Neri

Domenica 5 aprile 2020 l’Associazione culturale i Semi Neri organizza un workshop di scrittura sul racconto/romanzo storico nella sede del Circolo degli Artisti di Modena di Via Castel Maraldo 21/A.



Il workshop durerà 4 ore dalle 9.00 alle 13.00 e sarà tenuto dal socio Gabriele Sorrentino, public Historian e autore di romanzi storici.

Costo: 25,00 euro per i soci dell’Associazione I Semi Neri e 35,00 euro per gli esterni.

Modalità di pagamento: anticipato tramite bonifico a favore dell’Associazione I Semi Neri

IT34 M 03395 12900 052852955560 - BANCA INTERPROVINCIALE SPA FILIALE DI MODENA Via Emilia Est, 107, 41121 Modena MO.

Le iscrizioni vanno inviate con mail a info@semineri.it indicando nome, cognome, numero cellulare e allegando la scansione dell’avvenuto bonifico entro e non oltre mercoledì 1 aprile 2020.



Struttura del workshop: La Storia è sempre fonte di grande ispirazione per uno scrittore. Ma per scrivere un racconto o un romanzo di fantasia, ambientato in un’epoca passata, occorre conoscere la tecnica. Con questo workshop si cercherà di fornire ai partecipanti gli elementi per comprendere come si affronta questo tipo di narrazione.



Temi del workshop:

Definizione del romanzo/racconto storico;

Diverse tipologie di romanzo storico;

Caratteristiche: personaggi, ambientazione, temi;

Trama e ambientazione storica: due facce della stessa medaglia.

Durante la mattinata verrà proposto un breve esercizio di scrittura creativa che permetterà ai partecipanti di prendere dimestichezza col genere.

Per ulteriori informazioni contattare tel 059 214161 – 3355337176