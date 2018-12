Moderni laser e musica anni '70: continuano le innovative proposte di Natale a Carpi

"Natale a Carpi prosegue con successo – spiega l’assessore al Centro Storico e Cultura del Comune Simone Morelli - proponendo ai bambini, alle famiglie, a tutti i cittadini e visitatori della nostra città ancora una volta un ricco programma di artisti di strada e non solo. Il tutto con lo sfondo delle splendenti luminarie che danno un tocco suggestivo al nostro bellissimo centro storico".

Sabato 15 dicembre è prevista nel pomeriggio una esibizione incentrata sull’uso di laser che, con immagini tridimensionali 3D, creerà effetti scenici di grande malia. Lo spettacolo si svolgerà in Piazza dei Martiri dalle ore 17 alle 19.

Si esibirà inoltre per le vie del centro The Tamarros, una machine band acustica abbigliata con pantaloni a zampa d’elefante, occhiali a specchio e pettinature afro, lustrini e paillets, in pieno stile “Febbre del sabato sera”. La band si scatenerà per il centro al ritmo dei grandi classici della Discomusic anni ‘70, coinvolgendo i presenti in una sorta di grande festa.