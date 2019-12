Sito Unesco e Musei del Duomo, aperture straordinarie e visite guidate per le festività

Nel periodo delle festività natalizie e di fine d’anno Modena accoglie cittadini e turisti nel suo cuore storico, invitando con aperture e iniziative alla scoperta dei tesori del sito Unesco di piazza Grande con Ghirlandina e Duomo patrimonio dell’Umanità. Sulla Ghirlandina si sale martedì 24, venerdì 27 e martedì 31 dicembre dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30, giovedì 26, sabato 28, domenica 29 dicembre e lunedì 6 gennaio dalle 9.30 alle 17.30. Chiusa mercoledì 25, lunedì 30 dicembre e mercoledì 1 gennaio. Ingresso 3 euro o biglietto Unesco a 6 euro per tutti i luoghi del sito).

Giovedì 26 dicembre e lunedì 6 gennaio alle 14.30 e domenica 29 dicembre alle 17 si può partecipare a visite guidate alla Torre e alle Sale Storiche del Palazzo Comunale. Sabato 28 dicembre alle 17.30, invece, è in programma una visita guidata alla Ghirlandina (prenotazione obbligatoria torreghirlandina@comune.modena.it, gratuita con pagamento ingressi: 3 euro la torre, 2 le sale o unico Unesco a 6 euro).

I Musei del Duomo in via Lanfranco sono aperti martedì 24 dicembre e martedì 31 dicembre dalle 9.30 alle 12.30, da giovedì 26 a domenica 29 dicembre e lunedì 6 gennaio dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Chiusi lunedì 30 dicembre e mercoledì 1 gennaio. Ingresso 3 euro a persona o biglietto Unesco a 6 euro. Ai Musei del Duomo è possibile visitare anche la mostra Corpi Celesti, inclusa nel biglietto di ingresso. Il Lapidario è chiuso per restauro (www.museidelduomodimodena.it).

Le Sale storiche di Palazzo Comunale in piazza Grande sono visitabili martedì 24, venerdì 27, sabato 28, lunedì 30 e martedì 31 dicembre dalle 9 alle 19 gratuitamente; giovedì 26, domenica 29 e lunedì 6 gennaio sono visitabili dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, mercoledì 1 gennaio dalle 15 alle 19 al pomeriggio a pagamento 2 euro o con biglietto unico sito Unesco a 6 euro.

L’Acetaia comunale è aperta con visita guidata giovedì 26, venerdì 27, sabato 28, domenica 29 dicembre e lunedì 6 gennaio alle 10.30, 11.30, 15.30 e 16.30. Ingresso a 2 euro (si acquista all’ufficio turistico Iat in piazza Grande 14) o con biglietto unico sito Unesco a 6 euro.

L’Ufficio Iat (Informazioni e accoglienza turistica, tel. 059 2032660) di piazza Grande 14 sotto i portici di Palazzo Comunale, è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 18, domenica e nei festivi dalle 9.30 alle 18. Chiuso mercoledì 25 dicembre. Informazioni on line (www.visitmodena.it).