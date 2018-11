Natale al castello di Formigine, le iniziative del primo weekend

Il Natale a Formigine inizia con uno spirito decisamente innovativo: seguendo il segno del rinnovamento della piazza, l’Amministrazione comunale, in collaborazione con Magic Market, proporrà una programmazione di eventi da non perdere. Sabato 1 dicembre, nel pomeriggio a partire dalle 14.30, il parco del castello ospiterà le performance di volo acrobatico con droni e mini droni, uno spettacolo di luci e colori che si svolgerà in una pista illuminata. Lo spettacolo è a cura di G.A.C.E., l’associazione di appassionati che costruiscono ogni singolo componente.

Sempre nel pomeriggio di sabato, al castello si terrà il laboratorio creativo per bambini da 7 a 11 anni, per costruire il calendario dell’Avvento (prenotazione obbligatoria, tel. 059/416145); la ludoteca di Villa Bianchi a Casinalbo sarà aperta per i ragazzi da 11 a 14 anni e al Centro di Educazione Ambientale si terrà un laboratorio per adulti che insegnerà a decorare con il pirografo (prenotazione obbligatoria, tel. 338/4297372). Sempre a Villa Gandini, ma in biblioteca, Simonetta Bitasi, esperta di narrativa contemporanea, consiglierà quali libri regalare per le feste; mentre presso Hub n Villa, alle 18, si terrà l’inaugurazione della mostra del giovane artista formiginese Matteo Zini.

Sabato e domenica, sarà possibile provare l’esperienza immersiva di Magic World. Comodamente seduti in piazza Calcagnini, indossando i visori della realtà virtuale Oculus Vr, si potranno raggiungere luoghi magici e inaccessibili, giocare con i delfini, essere sulla scena di Star Treck e tra gli animali del Giurassico, oppure muoversi in colorati cartoons. L’esperienza è adatta a tutti e si svolgerà dalle 14.30 alle 19 di sabato e per l’intera domenica 2 dicembre.

Domenica 2, continuano le attività nel parco del castello: per l’occasione, il Gruppo aereomodellismo Gas Secchia sarà protagonista di una mostra spettacolo con particolari oggetti volanti e macchine auto costruite. Suggestivo e particolarmente curato sarà il Villaggio del Natale, con il mercato magico, una selezione di proposte uniche, dalla moda al design per regali di Natale decisamente personalizzati. Il Villaggio presenta anche una serie di operatori street food con menù a tema natalizio, e specialità gastronomiche da asporto o da degustare in piazza. Il Villaggio di Natale sarà stabile e sempre rinnovato per tutti i sabati e le domeniche di dicembre dalle 10 alle 21.00