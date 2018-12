Vignola, proseguono le iniziative di Natale in Rocca con letture, proiezioni e conferenze

Natale si avvicina e prosegue alla Rocca il calendario di iniziative natalizie a cura della Fondazione di Vignola.

Sabato 22 dicembre alle ore 16.00 e alle 17.00, per un’ora circa, hanno luogo le letture itineranti “Riusciremo ad acchiappare i fantasmi della Rocca”. “Era il 1776 e l’antico orologio della piazza del Castello di Vignola si mise a sbagliare le ore! Se ne accorsero tutti, ma soprattutto il governatore Piroli. Il sindaco, subito avvertito, chiese a un maestro d’orologi di passaggio di ripararlo. Ma accaddero fatti incredibili…”. Attraverso le stanze della Rocca, in una storia ideata da Achille Lodovisi e Irene Di Pietro sulla base di fonti storiche, i bambini scopriranno quali sorprese li aspettano… L’appuntamento per i due turni - animato anche dalla presenza della Dama Vivente di Castelvetro - sarà presso la Sala dei Leoni e dei Leopardi insieme a una guida dello staff di Etcetera.

Domenica 23 dicembre invece torna a Vignola Claudio Cavallotti, il “Cuoco della Storia” con una conferenza dedicata a “Il cibo delle Feste”, perché tradizioni e cibo sono da sempre strettamente legati al Natale: Cavallotti racconterà della nascita del Natale, delle usanze e delle mode, dei cibi della vigilia, del “Panone” e della storia del tortellino.

Appuntamento, fino a esaurimento posti, a partire dalle 15:30, presso la Sala dei Leoni e dei Leopardi, dove la conferenza terminerà con un piccolo assaggio.

Entrambe le iniziative sono a ingresso libero e gratuito, con info sul sito web e allo 059 775246.

Infine, dopo il successo della scorsa estate, tornano sulla Rocca - tutti i giorni fino al 6 gennaio dalle 17.00 alle 2.00 del mattino - le proiezioni luminose digitali di SOGNO O SON DESTE. Ovvero il progetto di restauro multimediale realizzato grazie a tecniche di ricostruzione virtuale d’avanguardia che consente di far ammirare come appariva la Rocca un tempo, con i suoi decori e pitture.

