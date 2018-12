Natale nel Viale: una mattinata di divertenti giochi per bambini lungo tutto Viale Gramsci

Gli organizzatori dell’Associazione Viale Gramsci l’hanno intitolato “Natale nel Viale. Momenti di festa a tema natalizio per tutto il viale”. Ed è proprio lungo tutto viale Gramsci che domenica 16 dicembre al mattino dalle 10 alle 13 si svolgeranno giochi e animazioni per i bambini e le famiglie che parteciperanno a “Vieni a giocare con Babbo Natale! Riusciranno tutti i bambini a preparare e spedire in tempo la letterina?”.

L’iniziativa prevede prima di tutto, il giorno stesso della festa, al capolinea del bus in fondo a viale Gramsci, il ritiro del regolamento e del materiale necessario per partecipare e quindi per giocare con i negozianti aderenti di tutto il viale.

Ci saranno premi a sorpresa per tutti, bambini e adulti. I bambini che, accompagnati dai genitori, parteciperanno alle attività, riceveranno un omaggio offerto da Coop Alleanza 3.0.

La festa “Natale nel Viale” è a cura dell’Associazione Viale Gramsci, con la collaborazione dell’Associazione “Zero in condotta” e il patrocino del Comune di Modena, Quartiere 2, nell’ambito del Progetto Modena città sicura con la partecipazione di “PassMo”, portierato di animazione e sicurezza sociale Modena.