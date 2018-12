Il Natale degli Sportivi, appuntamento con il Vescovo

Sabato 22 dicembre, a Modena presso la Parrocchia San Paolo, lo sport festeggia il Natale in occasione di un importante evento che chiamerà a raccolta i giovani atleti delle società sportive CSI, Centro Sportivo Italiano di Modena. Il Natale degli Sportivi, in programma alle ore 17.30 presso la parrocchia di Via Del Luzzo a Modena con la partecipazione del Vescovo Don Erio Castellucci, non rappresenta solo una sosta dei campionati: è un momento di gioia, di condivisione e convivialità che unisce atleti, genitori, dirigenti, arbitri e consulenti. Per tradizione, rappresenta un grande momento di aggregazione e un'occasione in cui testimoniare che lo sport rappresenta uno strumento fondamentale di relazione al servizio della persona e della sua educazione.

"Abbiamo pensato di incontrare le nostre società – spiega Paola D’Elia, responsabile della Commissione Parrocchie CSI Modena - in occasione del Santo Natale: un momento in cui riflettere, come comunità, sui valori fondanti delle nostre realtà in nome di uno sport educativo, che accompagna l’individuo nel suo percorso di vita. Il Natale degli Sportivi è una grande festa per tutto il comitato, per riflettere e accorgerci che siamo tutti uguali nelle nostre diversità, di fronte ad una Chiesa che accoglie le peculiarità di ogni persona”.

"Il Natale degli Sportivi – aggiunge Don Carlo Bertacchini, assistente ecclesiastico CSI Modena - vuole essere un momento per andare alla sorgente della nostra gioia: festeggiare insieme la nascita di Gesù con il Vescovo, gli amici sportivi e le famiglie, per comprendere meglio e vivere in pienezza tutto quello che abbiamo ricevuto nella nostra vita e imparare a restituirlo anche attraverso lo sport”.

La grande festa dello Sport firmata CSI Modena, sabato 22, si rivolge in particolare ai bambini e ragazzi che praticano attività sportiva, ai dirigenti e agli allenatori che si occupano, attraverso lo sport, di accogliere e formare dal punto di vista umano e tecnico i giovani atleti. Nel corso del pomeriggio è prevista la presenza del Vescovo che incontrerà tutti gli sportivi presenti per rivolgere al mondo dello sport un messaggio natalizio.