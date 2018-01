Castelfranco Emilia: “Nati per leggere” alla biblioteca comunale

Primo appuntamento del 2018 domani giovedì 11 gennaio con I Giovedì del Racconto alla Biblioteca Comunale “Lea Garofalo”. Dalle ore 16.30 i volontari “Nati per Leggere” raccontano storie e favole a tutti i bambini presenti nello spazio 0-5 anni dell’Area Ragazzi. L’iniziativa, ad accesso libero, si svolge nei giovedì di gennaio (11, 18, 25), febbraio (1, 8, 15, 22) e marzo (1, 8, 15).

“Nati per Leggere” è un progetto nazionale per sensibilizzare tutti coloro che si occupano del benessere psico-fisico del bambino sull'importanza della lettura fin dai primi mesi di vita, promuovendo in particolare la lettura ad alta voce in famiglia, come gesto d'amore che rafforza il legame affettivo adulto-bambino, con influssi benefici anche sullo sviluppo delle capacità cognitive e linguistiche del bambino.

I lettori volontari nell'ambito del progetto “Nati per Leggere” hanno come scopo principale quello di stimolare i genitori alla pratica della lettura in famiglia attraverso una dimostrazione pratica molto semplice.

Per ulteriori informazioni: Biblioteca Comunale: tel. 059 959680 - e-mail biblioteca@comune.castelfranco-emilia.mo.it