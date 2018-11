"Natura morta in un fosso" al Teatro Cantelli di Vignola

Un caso di cronaca nel Nord Italia. Un piccolo paese diventa famoso in tv: “…Viene sconvolto dalla piaga della violenza per le strade!”- così dice il telegiornale. Figli che si pensava di conoscere e invece non si conoscono, amicizie pericolose, strade buie o illuminate dalle luci strobo dello sballo, le macchine scorrono, filano via veloci. In un fosso la vita di una ragazza si è fermata, un telefono di casa squilla nella notte. È il giallo di un delitto.

Sabato 1 dicembre al Teatro Cantelli di Vignola va in scena lo spettacolo di Fausto Paravidino "Natura morta in un fosso", con Alessandro Pilloni Un testo scritto con maestria e profonda introspezione psicologica dall’autore pluripremiato e rappresentato all’estero in molti Paesi, Fausto Paravidino, che crea un mirabile gioco di incastri, usando un linguaggio colorito, a tratti crudo e forte.

Viene interpretato da un solo attore, Alessandro Pilloni, che dà voce a tutti i personaggi - i sei principali più altri secondari - che vengono coinvolti nella ricostruzione per capire cosa sia successo. Personaggi, alcuni colpiti in pieno dalla tragedia, altri involontariamente quasi comici. Testimoni, genitori, pusher, una prostituta e un poliziotto che deve risolvere il caso. I personaggi si rivolgono direttamente al pubblico, allo spettatore. Raccontano la propria verità e ricompongo insieme i pezzi, il puzzle del “giallo nel fosso”.

“Natura morta in un fosso” è stato scritto nel 2001, ma è sempre molto attuale e reale. In un monologo carico di intensità, l’artista riflette e fa riflettere su come vicende della cronaca odierna mettano le persone in faccia alla crudeltà umana, spesso nascosta da insospettabili facciate. Un certo tipo di vita, le luci che abbagliano, i soldi facili, le dipendenze, le sostanze che allontanano, l’illusione di riempire i vuoti. Lontani da sé e dagli altri. Come se ci si sentisse condannati a vivere così. Crediamo di conoscere chi ci sta accanto, mentre ognuno porta un mondo sconosciuto, assolutamente insondabile. Tutti sappiamo osservare, indagare… ma sappiamo indagare noi stessi?

Informazioni:

Teatro Cantelli – Via Cantelli 8 – Vignola (Modena)

Informazioni telefoniche: 3291019102

e-Mail: teatro@fantastici4.com