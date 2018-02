"Navi in bottiglia", un sabato di comicità all'Auditorium Bertoli

Sabato 17 Febbraio a Sassuolo prende il via la mini-rassegna di teatro comico d'improvvisazione organizzata dall'Associazione Sottospirito a Sassuolo. Il 17 Febbraio andrà in scena "Navi in Bottiglia", tanti piccoli mondi che prendono vita dai suggerimenti degli spettatori, uno spettacolo vivace, frizzante, fatto di performance giocose che coinvolgono il pubblico di tutte le età.

Ad ospitare la rassegna è l'Auditorium Pierangelo Bertoli, in via Pia 108, a Sassuolo. Il sipario apre alle 21.00, l'ingresso è a offerta libera e il divertimento è assicurato. Gli attori della compagnia sono pronti a dare il massimo per regalare due ore di sane risate, in perfetto stile Sottospirito, 100% VOL di energia.

