A Carpi torna Ne Vale La Pena, Paolo Nori protagonista del primo incontro della decima edizione

Torna a Carpi, per il decimo anno consecutivo, la rassegna "Ne vale la pena - Estate", che inaugura mercoledì 1 luglio alle ore 20.30. Nella meravigliosa cornice del Cortile d'Onore del Palazzo dei Pio, ospite del giornalista Pierluigi Senatore sarà Paolo Nori, con il suo romanzo noir intitolato "Che dispiacere".

La trama del romanzo, edito da Salani, vede come protagonista tale Bernardo Barigazzi, uno scrittore che ha cominciato a fare il giornalista ma non l’ha detto a nessuno. Quando non scrive è impegnato a corteggiare Marzia, barista laureata in filosofia, con cui ha una relazione fatta, prevalentemente, di appuntamenti mancati. Con lo pseudonimo di Ivan Piri dirige Che dispiacere, un giornale sportivo che esce in edicola solo i giorni successivi alle sconfitte della Juventus. Sembrerebbe uno svago innocente, finché Barigazzi non si trova suo malgrado coinvolto in un’indagine di polizia. Manuel Carrettieri, ultrà con la passione per la cocaina, è stato ucciso e più di un indizio collega Barigazzi al delitto. In una Bologna autentica e insieme fiabesca, tra le osterie del centro e i vialoni della periferia, va in scena una commedia degli equivoci popolata di indimenticabili protagonisti, densa di umorismo e umanità. Per la prima volta Paolo Nori si misura con il giallo, passando dal racconto in prima persona a quello in terza, e orchestrando una sinfonia di voci e personaggi nello stile inconfondibile che i suoi lettori hanno ormai imparato a conoscere e amare.

Le prenotazioni saranno attive da sabato 27 giugno sul sito del Comune di Carpi. Per partecipare, è obbligatorio l'uso della mascherina.