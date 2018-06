Nel Paese dei diseguali, presentazione del libro di Dario di Vico

Come si affronta oggi il tema della disuguaglianza, nell'epoca dell'avanzata dei populismi? Non è ancora chiaro se il Paese ha imboccato la strada per uscire dalla crisi, mentre appare chiaro come questi anni abbiano profondamente inciso nel corpo vivo della società, consegnandoci un Paese scucito in cui si sono allargate tutte le forbici delle disuguaglianze, da quelle generazionali a quelle di reddito, da quelle di cittadinanza a quelle delle aree geografiche.

Non solo le scienze sociali, ma anche la politica e gli operatori economici faticano a trovare chiavi di lettura e risposte a un tema che emerge con forza, cioè il tema che interroga tra il sentirsi diseguali, la crisi di valori e il deficit di consenso che affligge le democrazie occidentali.

L'Italia vive queste contraddizioni in maniera lacerante. C'è un nesso tra il sentire la crisi della democrazia italiana, incapace di rinnovare la partecipazione dal basso, e il proporre una nuova antropologia positiva?

Sono questi i temi (e gli interrogativi) affrontati dal libro, “Nel Paese dei disuguali. Noi, i cinesi della giustizia sociale”, temi al centro della serata promossa dal Centro culturale Francesco Luigi Ferrari in collaborazione con la Fondazione Ermanno Gorrieri per gli studi sociali. Lunedì 11 giugno ore 21, al Palazzo Europa (via Emilia Ovest, 101 - Modena) saranno presenti l'autore del volume, Dario Di Vico, noto editorialista del Corriere della Serra e Pietro Ferrari, presidente di Confindustria Emilia-Romagna. Conduce la serata Ettore Tazzioli, giornalista e membro del direttivo del Centro Ferrari. L'incontro è aperto a tutta la cittadinanza.