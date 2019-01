"Nella tana del Lupo. Dieci donne alla mensa del Führer", reading teatrale al Tempio

Giovedì 24 gennaio (come contributo alla Giornata della memoria, che commemora la liberazione dei campi di Auschwitz, il 27 gennaio 1945), alle ore 21.00, presso il Teatro Tempio Viale Caduti, a Modena, IL LEGGIO presenterà la lettura teatralizzata "Nella tana del lupo.

Dieci donne alla mensa del Fürher".

Elaborato da Sandra Tassi, il testo intreccia la storia di alcune giovani donne che negli ultimi di guerra vissero a diretto contatto con Hitler: dapprima nella base militare che egli utilizzò come quartier generale in Prussia orientale, e poi nel vasto bunker che il Führer aveva fatto costruire a Berlino, sotto l’edificio della Cancelleria.

Il materiale usato da Sandra Tassi è di vario tipo. Al recente romanzo di grande successo, Le assaggiatrici, di Rosella Pastorino, e al romanzo, meno noto, Al servizio di Adolf Hitler, di V.S. Alexander (che si ispirano entrambi alle memorie di una delle ragazze incaricate di assaggiare il cibo destinato a Hitler, al fine di impedire eventuali avvelenamenti) vengono accostate le pagine stese dalla segretaria personale del Führer, Trudi Junge, che fu al suo fianco sia in occasione dell’attentato del 20 luglio 1944, sia il giorno del suo suicidio, il 30 aprile 1945.

Ne emerge un testo di forte impatto emotivo, considerato il costante dubbio delle assaggiatrici di “morire avvelenate come topi”, e allo stesso tempo un testo di estremo interesse, grazie alla ricostruzione delle abitudini e della personalità di Hitler, originale e fuori dagli schemi consueti: per quanto minimalista, e costruita dal basso, anch’essa contribuisce a comprendere la mentalità del dittatore che, mentre portava la Germania al disastro, ordinò la «soluzione finale della questione ebraica in Europa».

Per approfondire queste tematiche, il reading sarà seguito da una riflessione storica del prof. Francesco Maria Feltri.

Lettori:

Francesca Aiello

Patrizia Carretti

Adriana Guerrieri

Giorgio Marinelli

Mario Mazzucchelli

Santo Pirronello

Rita Tarabusi

Sandra Tassi

Alla chitarra: Francesco Dorello

Tecnici audio e luci: Giorgio Marinelli – Erio Pellati

Effetti di scena: Diego Toschi