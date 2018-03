"Nella trappola di uno psicopatico", a Zocca la storia di Francesca

"Nella trappola di uno psicopatico", Edizioni Sonda, è la storia di Francesca, una donna come tante, che si racconta in un diario e che in un certo momento della sua vita si imbatte in un amore pericoloso e distruttivo. Scritto in uno stile immediato e semplice, è un racconto che può arrivare a tutti, mostrando come anche dietro all’apparente normalità si possano nascondere crudeltà e follia. La forza di questo libro consiste nel favorire la consapevolezza che il vero nemico il più delle volte non è uno sconosciuto, ma qualcuno di molto vicino a noi. Qualcuno che dovrebbe amarci, tutelarci e accudirci e che invece tende una subdola trappola finalizzata a manipolarci e manovrare la nostra volontà, piegandola.

È una storia che può aprire gli occhi sui PERICOLI DELL’ABUSO PSICOLOGICO, di cui tutti, uomini e donne indistintamente, possiamo diventare vittime inconsapevoli e sull’importanza di riconoscerlo in tempo, per mettersi in salvo dalle gravissime conseguenze che possono derivarne. Nel commento finale l’autrice racconta l’incontro con centinaia di donne e uomini vittime di abuso psicologico e come la storia di Francesca purtroppo non rientri nella fiction, ma si ispiri a vicende di vita vissuta e molto più diffuse di quanto si pensi……..

Seguirà aperitivo offerto da Zona Franca.