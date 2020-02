Il basket, la vita: la stagione di Prosa del Teatro Troisi si chiude con "Nessuna pietà per l'arbitro"

Sabato 22 febbraio alle ore 21.00 si chiude la stagione di Prosa del Teatro Troisi di Nonantola con “Nessuna pietà per l’arbitro” della compagnia “Centro Teatrale Mamimò”.

Lo spettacolo nasce - spiega il regista Marco Maccieri - per fare una riflessione sui temi della Costituzione, perché questa casa ,che è stata così fondamentale nella costruzione dell’Italia di oggi, è vista da una buona parte di giovani come una cosa sconosciuta. Quindi abbiamo pensato di fare uno spettacolo su questo tema costruendo una metafora molto attuale con lo sport. Infatti un gruppo di sportivi, nel nostro caso di basket, per poter giocare assieme ha bisogno darsi delle regole, ma poi quando un arbitro si mette di mezzo per far rispettare il regolamento, il giocatore spesso usa la carta dell’inganno e il senso civico diventa un senso opportunistico individuale.

La metafora del basket per parlare della vita: “Sì, ma poteva essere anche un altro sport. L’occasione viene data da una partita rissosa, un fallo non fischiato e un braccio rotto. Attorno alla figura dell’arbitro la famiglia si allea trasformando le situazioni conflittuali in conflitti di natura etica ed esistenziale. Una famiglia che vive per il basket. Una società post-ideologica, in cui sembra non riusciamo più a scegliere in base a principi di valore. Eppure di scelte ne compiamo e continuamente. Ma in funzione di cosa?”

Quali sono gli aspetti più curiosi della vicenda?: “Quando arrivano le emergenze nella vita e si deve decidere tra il senso di appartenenza a una società o la propria individualità. Nello spettacolo i protagonisti si troveranno di fronte a una scelta etica molto forte”.

Che messaggio lanciate al pubblico?: “Ci aspettiamo uno sguardo critico. Lo spettacolo è stato costruito propio per porre un pensiero critico rispetto a questi temi”.

Anche l’arbitro farà un’autoanalisi?: “Sì durante un monologo si chiederà perché ho fatto l’arbitro anziché il giocatore? La risposta è la voglia di potere! E’ la metafora di chi attraverso la burocrazia e il rispetto delle leggi cerca di acquisire il potere”.

Nessuna pietà per l'arbitro

Con: Filippo Bedeschi, Luca Mammoli, Federica Ombrato, Alessandro Vezzani

Regia: Marco Maccieri e Angela Ruozzi

Scene: Antonio Panzuto

Disegno luci: Silvia Clai

Costumi: Rosa Mariotti

Con la consulenza scientifica del prof. Marco Giampieretti

Produzione: Centro Teatrale MaMiMò

Spettacolo vincitore del Premio del pubblico Festival di Resistenza 2017

Spettacolo finalista InBox 2018

Spettacolo selezione Visionari Kilowatt Festival 2018



Informazioni

I biglietti per gli spettacoli si possono prenotare inviando una e-mail a teatrotroisi.biglietteria@comune.nonantola.mo.it, oppure chiamando lo 059-896535. Inoltre l’acquisto è possibile anche negli orari di apertura della biglietteria: tutti i martedì dalle 16.00 alle 19.00, il sabato dalle 16.00 alle 19.00 e il giorno dello spettacolo a partire da un’ora prima dell'inizio. E’ possibile acquistare i biglietti online su www.vivaticket.it. Si consiglia la prenotazione.