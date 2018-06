Torna Parole Note: il nuovo spettacolo è “New Love”

Immagini e musica evocative che accompagnano le parole di scrittori e poeti di ogni epoca con un unico filo conduttore: l’amore in tutti i suoi significati e sfumature. Per il terzo appuntamento della rassegna Spazi Eletti, tornano a Formigine con il nuovo spettacolo “Parole Note – New Love”, Maurizio Rossato e Giancarlo Cattaneo, voci e volti di Radio Capital, attesi al parco della Biblioteca, in via Sant’Antonio, domenica 24 giugno alle ore 21,30.

Un viaggio nel tempo, un percorso d’amore dove la poesia contemporanea e quella classica si incontrano. L’Amore nella coppia, ma anche per la vita e per la famiglia, un’esplorazione dei sentimenti attraverso le parole di nuovi autori, che grazie ai social hanno divulgato la loro poesia. Non mancheranno però i testi dei grandi del passato, capaci di ispirare intere generazioni.

Appuntamento in collaborazione con Radio Capital, che sulle sue frequenze ha reso celebre il format Parole Note, ideato dallo stesso Rossato, nel quale la musica non ha una semplice funzione di accompagnamento, ma diventa parte integrante della narrazione.

Al termine, drink offerto ai presenti.

Ingresso libero. In caso di maltempo l'iniziativa si terrà all’auditorium Spira mirabilis in via Pagani.