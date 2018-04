"New perspectives", la mostra fotografica di “Aimo” a PaggeriArte

Sarà inaugurata sabato prossimo, 7 aprile a partire dalle ore 18 in PaggeriArte, “New Perspectives”: la mostra fotografica di Aimo che sarà presente e visitabile fino al 7 Maggio.

Luca Montagnani, in arte “Aimo”, è un ragazzo di sassolese di ventuno anni. Si è avvicinato alla fotografia in seguito ai primi lunghi viaggi in Irlanda e negli Stati Uniti, più specificamente a Chicago, dove si è iniziato ad appassionare al medium fotografico più profondamente. Dopo le prime esperienze, è diventato per lui quasi impossibile smettere di “scoprire” il mondo: è forse appunto il viaggio, nel senso più ampio del termine ad attrarlo.

E’ stato tuttavia veloce il passaggio da una visione della fotografia per “mostrare” la realtà da varie prospettive, al voler quasi, attraverso queste prospettive, “creare” una nuova realtà. Un mondo fatto di sogni, di punti di vista personali e di diversità.

Le sue immagini mirano infatti quasi a tagliare il filo che unisce fotografia e realtà, sempre strettamente legate nella visione comune, attraverso infinite interpretazioni, in una realtà che si rivela infinitamente poliedrica.

La mostra, realizzata con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, dopo l’inaugurazione del 7 aprile sarà aperta e visitabile fino al 7 maggio con i seguenti orari: venerdì dalle ore 17 alle ore 20; sabato: dalle ore 15,30 alle ore 21; domenica: dalle ore 10,30 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 20.