Ponte Alto, Nicola Zingaretti ospite d'onore alla Festa de l'Unità

Come preannunciato dagli organizzatori, il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti sarà a Modena per un saluto ai volontari che hanno animato la Festa de l’Unità dei Circoli Pd della città, la prima ad essere ripartita dopo il lockdown. Nicola Zingaretti è atteso nell’area di Ponte Alto per venerdì 3 luglio, attorno alle 20.30.

Per consentire lo svolgimento dell’incontro nel rispetto delle norme per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, tutti coloro che vorranno cenare alla Festa dovranno obbligatoriamente prenotare allo 059/582811 e allo 059/899873. Si chiede a tutti gli intervenuti di indossare la mascherina e di osservare il distanziamento fisico. Sul posto sarà a disposizione gel sanificante per le mani.

Per consentire a tutti gli interessati la visione, l’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Fb Pd Modena.