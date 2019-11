I ragazzi di Villa Emma: "Nidi di ragno" fa tappa a Nonantola

La quinta tappa di nidi di ragno è domenica 1° dicembre a Nonantola (MO). È una tappa particolare perché per la prima volta viene raccontata una storia bella e a lieto fine, di accoglienza e solidarietà, perché coinvolge la comunità di Nonantola in una azione teatrale collettiva, ed infine perché è parte del Convegno Internazionale Libri in fuga, leggere e studiare mentre il mondo brucia.

Nelle giornate di sabato e domenica gli interventi del Convegno saranno costellati da letture (a cui si può partecipare liberamente, basta iscriversi sul sito) per poi proseguire nel pomeriggio di domenica con una camminata alla ricerca dei luoghi-testimoni. Alle ore 15 si parte dalla piazzetta davanti al seminario, andiamo verso l’ex stazione ferroviaria dove, nel pomeriggio del 17 luglio 1942, arrivò il treno con il primo gruppo dei bambini e ragazzi provenienti da Germania e Austria. Un trekking urbano per ripercorrere la storia dei 73 ragazzi ebrei salvati dalla comunità di Nonantola. Attraversiamo il luogo che li ospitò a lungo, Villa Emma, per poi tornare nel cuore del paese a scoprire i nascondigli che consentirono ai ragazzi di sfuggire alla cattura dopo l’8 settembre.

Un cammino la cui trama è intessuta di parole e suoni: il racconto storico e le riflessioni sui libri salvati di Fausto Ciuffi e Elena Pirazzoli, le letture da Elsa Morante e Ray Bradbury di Gianluca Guidotti, Enrica Sangiovanni e Alfredo Puccetti, il trio Klezmer di Gianluca Fortini, Giovanni Tufano e Agostino Ciraci e le voci dell’Ensemble corale Villa Emma diretta da Stefano Moreali, con il coordinamento musicale di Patrizio Barontini.

Poi, simbolicamente, proprio nella piazza della Liberazione, verrà acceso un falò verranno salvati, ancora una volta, gli uomini/libro da tutti i roghi della storia, diventando stelle nella notte imminente che ci circonda.

Si chiede a ciascuno di portare con sé un libro da salvare. Il libro servirà nell’azione teatrale collettiva e sarà restituito al termine.

E' possibile partecipare al trekking urbano nella giornata di domenica 1 dicembre alle ore 15 ritrovo in piazza Caduti Partigiani, davanti al Seminario, prenotazione obbligatoria sul sito oppure al 334 9553640.

E' possibile partecipare gratuitamente al Convegno nei giorni di sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre e per farlo occorre iscriversi sul suto.

L'evento si terrà anche in caso di pioggia, consigliamo un abbigliamento adeguato, con scarpe comode e protezioni per l’eventuale freddo e/o pioggia:

- iscrizione al progetto nidi di ragno 20€ una tantum (contributo per il kit)

- per chi è già iscritto 5€ (comprensivo di tutti i materiali arretrati)