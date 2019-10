Concerti. Niki La Rosa Trio live al Perla Verde

Figlio di padre italiano e madre scozzese, nato a Glasgow e cresciuto a Livorno, Niki (Nicholas) La Rosa prende in mano per la prima volta una chitarra all’età di 10 anni e inizia fin da subito a scrivere la sua musica. Grazie a suo zio, il famoso musicista Ian Campbell ( “Gerry Rafferty e molti altri”) e il resto della sua famiglia anch’essa composta da musicisti, Niki ha sviluppato il gusto per il blues, country e musica popolare che riflettono anche adesso il proprio stile. Il suo primo album “Highways and Skies” è stato prodotto da suo zio e registrato a Londra nel 2006. Ha collaborato alla realizzazione Ian Campbell e altri grandi musicisti britannici come Pete Wilsher alla chitarra pedal steel, Phil Aldridge alla batteria, Tim Huskisson al pianoforte e clarinetto e Jerry Bloom sul violino e sua cugina, Siobhan Campbell, ai cori.

Niki La Rosa sarà sul palco del Perla Verde di Savignano venerdì 18 ottobre.

Nel 2010 incide il suo secondo album “Intrio” con due musicisti italiani: Roberto Luti ( “Playing for Change”) alla chitarra slide e Massimo Gemini al sassofono. L’album contiene canzoni sia in inglese che in italiano. Da allora, Roberto e Massimo sono diventati partner musicali permanenti di Niki e hanno speso un sacco di tempo insieme esibendosi in luoghi diversi e per le strade di Londra, Roma, Lucca e Livorno. Nel 2012 il famoso attore e regista italiano Francesco Nuti ha scelto Niki per cantare il suo nuovo brano “Olga Tu Mi Fai Morir”, colonna sonora del suo nuovo film “Olga e i fratellastri Billi”. Il brano è stato presentato al Festival di Sanremo ma non è stato selezionato. Il video musicale realizzato per l’occasione ha però, più tardi, vinto un premio al PIVI, il Video Music Award italiano indipendente. Più o meno nello stesso periodo, Niki ha prodotto un altro video musicale, quello del brano “Father”. Nel 2013 Niki ha registrato il suo terzo album “London Journey”, prodotto con Marco Baracchino, e rilasciato nel 2015.

Nell’agosto del 2014, Niki ha partecipato al progetto “Playing For Change” dove ha prestato la sua voce per la canzone “Lean on me”. Il progetto, che ha coinvolto musicisti di tutto il mondo, è stato commissionato dalla “Bill e Melinda Gates Foundation” nella campagna “L’arte di salvare una vita”, impegnata nello sforzo per migliorare la salute dei bambini in tutto il mondo. Nello stesso anno Valerio Groppa, un regista di talento del cinema italiano, ha selezionato la canzone di Niki “When You Look Into My Eyes” per il suo film “Gran Finale”. Nel 2015 Niki ha registrato la colonna sonora per il film “The Colour of Grass”, un film di Juliane Blasi-Hendel. Il film, che ha partecipato a diversi festival internazionali, è uscito nelle sale cinematografiche di tutta Italia e presentato sul canale televisivo nazionale svizzero. Durante il 2016 Niki si esibisce in Europa (Grecia e Ungheria), in Bielorussia, e debutta sul palco del “Lucca Summer Festival”. Attualmente Niki vive a Livorno e il suo nuovo album “Us” è stato presentato il 7 gennaio 2017 al “The Cage” theatre di Livorno.