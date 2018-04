"No alla violenza psicologica sulle donne", incontro al Villaggio Giardino

il 21 aprile a Modena conferenza incontro con Francesca Pellegrini Monterastelli in cui verrà presentato il libro "Tu non sai chi sono io" di Tatiana Tagliavini.

Parlare della violenza psicologica sulle donne mette il dito su una parte del disagio delle donne che spesso rimane in ombra, ma che è molto più diffuso della violenza fisica. Tutte le donne nella loro vita incappano in questa difficoltà. Spesso si manifesta nelle relazioni affettive, ma altre volte si evidenzia anche nei luoghi di lavoro e più in generale nelle forme di espressione che utilizza la società.

Francesca Pellegrini Monterastelli si occupa da anni di benessere e salute diffondendo strumenti psicosomatici corporei psicologici e relazionali e in questa occasione aggiunge alla sua esperienza terapeutica quella di scrittrice ed editrice.

"Ho pubblicato il libro di Tatiana Tagliavini, perché è un libro coraggioso che parla della violenza psicologica che spesso è lasciata in ombra o sottovalutata. L'autorevolezza del libro è quella di partire da esperienze realmente vissute e raccontarle in modo evocativo, capace di risvegliare vissuti simili nelle altre donne. Ritengo che un libro come questo possa essere strumento di risveglio e veicolo di cultura e che valga la pena di diffonderlo, acquistarlo e leggerlo. La violenza sulle donne deve finire e finirà solo se l e donne sapranno sottrarsi a ogni genere di angheria e se gli uomini faranno un grande salto evolutivo. La violenza dovrebbe essere messa al bando tutta,."

L'ingresso all'incontro è libero e gratuito.