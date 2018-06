Piazza Matteotti ospita la quinta edizione di Nocinopoli – la Città del Nocino

Dopo il successo delle passate quattro edizioni, in collaborazione con Modenamoremio, società di promozione del Centro Storico, ritorna Nocinopoli: la tradizionale festa del Nocino e delle Eccellenze del territorio Modenese, organizzata da Il Matraccio: Albo Assaggiatori di Nocino Tipico di Modena.

Questa quinta edizione di Nocinopoli nel centro di Modena, si chiamerà IN CAMMINO e aprirà i battenti sabato 9 giugno per concludersi domenica sera 10 giugno. Piazza Matteotti sarà allestita con stand gastronomici che daranno la possibilità di degustare: Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, Borlenghi, Crescentine, gnocco fritto con ottimi salumi, birre artigianali, selezioni di Tè, Parmigiano Reggiano, il Sorcino (famigerato sorbetto al Nocino) e altre deliziosi ospiti gastronomici. Anfitrione della manifestazione sarà il Nocino Familiare Tipico di Modena centro dell’attività di formazione e diffusione de Il Matraccio.

Senza fretta, in compagnia di amici o familiari, si potrà prendere parte al “cammino” che Il Matraccio ha intrapreso per far apprezzare e diffondere alcuni tra i più gustosi testimoni gastronomici della nostra tradizione.

Ma non solo buon cibo, questa quinta edizione, prevede un ricco programma musicale e culturale: sabato 9 giugno, alle ore 16, nel primo incontro de “Il Salotto del gusto” si parlerà di cotture alla griglia, a seguire alle ore 17, l’immancabile Coro Ghirlandeina con i canti popolari, alle 18 si parlerà dell’Amarena brusca di Modena, alle 19 la premiazione della 2^ Disfida del Bensone di nuovo nello spazio de “Il salotto del gusto”. Concluderà la serata di sabato dalle 21, Havana Duo che allieterà la manifestazione con grandi classici della musica pop e rock.

Domenica 10 giugno, aprirà la manifestazione alle 10:30, la Banda cittadina A. Ferri, si apriranno gli appuntamenti de “Il salotto del gusto” alle 11:30, parlando di: “Riuso: pratica antica che ci proietta verso il futuro”. Alle 15:00 si terrà una strepitosa Scuola di Sfoglina/Sfoglino con partecipazione aperta e maestra d'eccezione Rina Poletti di Miss...ione Matterello. Alle 16:00, partirà proprio dall’area de “Il salotto del gusto” la passeggiata con guida “Modena attraverso i secoli”, alle 18:30 Carlo Calderano, chiuderà il programma musicale con la sua chitarra, immergendoci nel tango innovativo di Astor Piazzolla.

Il vero protagonista di questa festa sarà il Nocino Familiare Tipico di Modena e i Soci del Matraccio vi guideranno alla scoperta di questo antico liquore, con informazioni e consigli (sabato ore 19:15 e domenica ore 17:00, presso il salotto del gusto si terranno due eventi specifici). Domenica alle 17,30 sarà premiato il miglior Nocino familiare 2018, risultato di una selezione tra oltre cinquecento nocini provenienti da tutta Italia.