"Non c’era tempo per la paura", uno spettacolo di storia e musica tra Resistenza e Costituzione

Andrà in scena venerdì 27 aprile alle 21 nella Sala Grande di Villa Boschetti in corso Libertà 49 a San Cesario sul Panaro la conferenza-spettacolo “Non c’era tempo per la paura. Storie e musiche tra Resistenza e Costituzione”, nell'ambito delle celebrazioni per il 73esimo anniversario della Liberazione. A settant'anni dall’entrata in vigore della Costituzione l’evento, organizzato dall’Amministrazione Comunale con il contributo dell’Istituto Storico di Modena, ripercorrerà attraverso racconti storici e interventi musicali le principali vicende della Resistenza e della ricostruzione democratica nella valle del Panaro, e in particolare nella zona di San Cesario.

Preceduta da un’introduzione e un saluto a cura dell’Amministrazione Comunale, la narrazione dello storico Daniel Degli Esposti, autore della sceneggiatura, farà emergere l’importanza di San Cesario come cerniera tra pianura e montagna, città e campagne della via Emilia, provincia modenese e territorio bolognese. Le canzoni e i brani, eseguiti da Gianluca Magnani (voce e chitarra) e Mario Sehtl (violino), immergeranno il pubblico nell'atmosfera degli eventi, aiutando inoltre a comprenderne più efficacemente l’eredità nella memoria dei posteri.

Tra le tante storie che riemergeranno durante la serata, le esperienze della famiglia Artioli apriranno una prospettiva sulla scelta di partecipare senz’armi e dal basso alla lotta armata; i drammi della famiglia Moscardini mostreranno il volto della guerra totale; l’impegno di Gabriella Degli Esposti nella società rurale e nella lotta partigiana rivelerà che le donne hanno avuto un ruolo attivo e fondamentale per la conquista della Costituzione democratica, frutto di un compromesso al rialzo fra tutti gli ideali espressi dalla Resistenza.

A chiudere il racconto saranno proprio le sfide del dopoguerra, dalla ricostruzione materiale al rilancio morale di un’Italia distrutta. Le storie e le memorie delle “genti di Panaro” aiuteranno a capire se, come e quanto, al termine di un conflitto totale, sia stato possibile sconfiggere la fame, dando allo stesso tempo forma alle idee di pace, giustizia e libertà.