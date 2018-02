Come diventare scrittori di successo? Appuntamento con "Non solo parole"

L'appuntamento tra scrittori e lettori modenesi è sabato 24 febbraio alle 16,30 presso la libreria Ubik di Modena (via dei Tintori 22). Durante l'occasione e la firma copie sararanno presentati i corsi di scrittura 'non solo parole'. Gli autori ospiti, che racconteranno il proprio percorso da aspiranti autori a scrittori bestseller,sono Moony Witcher, Cecilia Randall, Luca Azzolini e Roberta Dieci.

MOONY WITCHER è lo pseudonimo di Roberta Rizzo, giornalista e scrittrice nata a Venezia nel 1957. Laureata in Filosofia presso L’Università Ca’ Foscari di Venezia, ha collaborato con Umberto Margiotta, approfondendo le tematiche psicopedagogiche di Jean Piaget e L.S. Vygotskij sull’apprendimento del linguaggio dei bambini e degli aspetti legati allo sviluppo cognitivo. Dal 1985 inizia la carriera giornalistica che la porterà a ricoprire numerosi incarichi nei diversi quotidiani del Gruppo editoriale “L’Espresso”- Finegil, per il quale ha svolto le mansioni di vice capo redattore e inviato di cronaca nera. Come inviato, ha seguito i fatti più cruenti che riguardano il disagio giovanile, la droga e l’emarginazione. Nel 2002 pubblica con il nome d’arte Moony Witcher, il primo romanzo fantasy La bambina della Sesta Luna raggiungendo i vertici delle classifiche. La saga è tradotta nel mondo in 40 Paesi. Attualmente l’intera produzione dei romanzi ha superato i 2.000.000 di copie vendute solo in Italia.

ROBERTA DIECI classe 1982, vive e lavora a Modena. Dopo il diploma a liceo classico, ottenuto nel 2001 con il massimo dei voti, ha conseguito, presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna, la laurea triennale in Lettere Moderne nel 2004, la laurea specialistica in Filologia, Letteratura e Tradizione Classica nel 2006 e la laurea specialistica in Linguistica Italiana e Civiltà Letterarie nel 2007, tutte con Lode. Dal 2007 ha iniziato a svolgere supplenze nelle scuole e dal 2009, dopo l’abilitazione, insegna in una scuola superiore privata paritaria di Modena, è sposata e madre di due bimbe. Dal 2016 è titolare e referente didattica di Metis, un centro di lezioni private di cui è proprietaria e fondatrice. Da sempre appassionata di scrittura, ha pubblicato a dicembre

2016 il suo romanzo d’esordio, I sogni non fanno rumore (Bookabook, Milano), che ha ottenuto un buon successo di pubblico e ha vinto due premi letterari Buk Festival di Modena (Febbraio 2017), e il Premio Speciale della Giuria al Premio Internazionale Navarro (a Sambuca di Sicilia, nel maggio 2017). Per quest’ultimo romanzo sono stati realizzati un booktrailer, una canzone e un cortometraggio-intervista. Il sito ufficiale è www.robertadieci.com

CECILIA RANDALL (pseudonimo di Cecilia Randazzo) è nata e cresciuta a Modena, città in cui tuttora lavora e vive con il marito e un figlio. Dopo il Diploma di Maturità Linguistica presso il Liceo L.A. Muratori, si laurea in Lingue e Letterature Straniere all’Università di Bologna e prosegue nello stesso

ateneo con un Master di II Livello in Comunicazione e Tecnologie dell’Informazione (ALMA Graduate School),conseguito con il premio per il miglior studente. Per alcuni anni lavora contemporaneamente come autrice e come graphic e web designer, svolgendo anche docenze e corsi, sia di scrittura creativa sia di grafica digitale, presso istituti scolastici ed enti pubblici della provincia (tra i quali la Biblioteca Comunale Delfini).Nel 2006 pubblica il suo romanzo d’esordio, Hyperversum (Giunti), il primo dell’omonima saga (attualmente tradotta in tre lingue) che l’ha imposta all’attenzione del pubblico con un successo straordinario testimoniato da oltre 200.000 copie vendute solo in Italia. Nel 2007, grazie a Hyperversum, riceve il Premio Letterario Insula Romana (XXX edizione) e subito dopo pubblica i romanzi Hyperversum - Il Falco e il Leone (Giunti, 2007) e Hyperversum - Il Cavaliere del Tempo (Giunti 2009). A febbraio 2016 il Corriere della Sera la colloca al 19° posto tra gli autori italiani bestseller per ragazzi. Il suo sito ufficiale è: www.ceciliarandall.it

LUCA AZZOLINI è nato a Ostiglia (in provincia di Mantova) il 21 maggio 1983 e si è laureato presso l’Università degli Studi di Verona in scienze dei beni culturali nel 2006 e in storia dell’arte nel 2009, entrambe le volte con lode. Ha pubblicato oltre 350 articoli, recensioni e interviste per numerose testate.

Ha dato alle stampe il primo romanzo, un urban fantasy, nel 2009, Il Fuoco della Fenice (La Corte Editore). Nello stesso anno ha curato per Asengard Editore l’antologia Sanctuary, che racchiude i maggiori autori italiani fantasy di oggi (i cui diritti per una riedizione sono stati ceduti a Mondadori, nel 2011). Sempre nel 2011, per DeAgostini e Ellisse Media, ha redatto i testi dell’Enciclopedia del Fantasy. Ha valutato manoscritti (editi in inglese e inediti in italiano) per Adriano Salani Editore e ha in seguito collaborato con Atlantyca Dreamfarm e Atlantyca Entertainment scrivendo otto romanzi come ghostwriter per il brand internazionale Geronimo Stilton. Per Piemme Edizioni ha dato alle stampe Evelyn Starr, serie di romanzi per ragazzi ristampata a novembre 2013 nella prestigiosa collana Piemme Junior Best-seller. Dal 2010 al 2016 ha collaborato come editor con Reverdito Editore. Sempre per Reverdito ha dato alle stampe il suo primo romanzo storico per adulti, La regina delle spade di seta (ottobre 2013). È autore di numerosi romanzi per ragazzi che sono stati tradotti in 7 Paesi, fra cui i dieci volumi della Saga di Aurion.