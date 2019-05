“Non tutti i mali vengono per..suocere”, a Savignano spettacolo di beneficenza a favore di Ant

Sabato 18 maggio 2019 al Teatro La Venere – Via Doccia, 72 Savignano sul Panaro – la Compagnia “Filocomica” The Teatroci Theatre presenterà “Non tutti i mali vengono per …. Suocere”, uno spettacolo teatrale organizzato dalle Delegazioni di Vignola e Savignano sul Panaro di Fondazione ANT per raccogliere fondi a sostegno dell’assistenza domiciliare gratuita ai malati di tumore e dei progetti di prevenzione oncologica portati avanti da ANT nel Distretto.

Due fratelli buontemponi hanno sposato due sorelle parecchio megere e, di mezzo, c’è un complicato intreccio familiare. Ma non tutto fila liscio. Una delle due suocere, Gertrude, la più insopportabile, scompare in circostanze misteriose. Fuga volontaria, disgrazia o omicidio? La commedia si tinge di giallo. Tutti la detestavano Gertrude, nessuno la poteva soffrire, tutti ammettono di volerla morta, ma nessuno della famiglia confessa di averlo fatto veramente. Però tutti pensano che, in fin dei conti, “non tutti i mali vengono per…suocere”!

The Teatroci Theatre è una compagnia teatrale filocomica in Torino e in un tutto il mondo. La loro specialità è la “Commedia Macedonia”: un po’ teatro, un po’ cabaret, un po’ musical, un po’ satira, un po’ vita vera. Ogni pezzo, un gusto diverso.

Lo spettacolo, patrocinato dal Comune di Savignano sul Panaro, avrà inizio alle ore 21 e i fondi raccolti saranno devoluti alle attività gratuite di Fondazione ANT. Per maggiori informazioni e prenotazione posti è possibile telefonare al 346 9614204 oppure chiamare la Delegazione ANT di Savignano sul Panaro allo 059 730311.