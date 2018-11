A Nonantola gli Amici della Musica di Modena con Note di Passaggio

Domenica 25 novembre alle ore 17:00 al Teatro "Troisi" di Nonantola si terrà un nuovo appuntamento della rassegna Note di Passaggio, organizzata e curata dagli Amici della Musica di Modena. Protagonista del concerto sarà l'Alea Saxophone Quartet, ensemble di sassofoni formato da Gianpaolo Antongirolami al sax soprano, Roberto Micarelli al sax contralto, Luca Mora al sax tenore e Gabriele Giampaoletti al sax baritono. Forti di un’esperienza trentennale come solisti e membri di varie formazioni cameristiche, i quattro musicisti decidono nel 2006 di dar vita ad Alea; l'attività del quartetto, ben presto focalizzata nei confronti della musica contemporanea, si è particolarmente distinta con il progetto monografico su Arvo Pärt.

Nel 2015, durante i festeggiamenti per l’80mo compleanno del compositore estone, l’Alea Saxophone Quartet ha eseguito in più occasioni l’integrale delle sue opere per quartetto di sassofoni: in particolare, nell’ambito della 70ma edizione della Sagra Musicale Umbra, sei delle otto opere in programma sono state eseguite in prima mondiale. Il progetto su Arvo Pärt si è quindi concretizzato nel 2017 con l’incisione di un cd, Anima (col legno, Wien), che contiene per la prima volta al mondo l’integrale delle opere di Pärt per quartetto di saxofoni. Il cd sta riscuotendo grandi consensi di pubblico e di critica: a maggio 2018, a soli sette mesi dall’uscita sul mercato, si sono registrati oltre 100.000 download dalle varie piattaforme digitali. Attivi anche nella didattica, i membri dell’Alea Saxophone Quartet sono titolari della cattedra di sassofono presso diversi Conservatori di Musica e tengono masterclass presso istituzioni musicali italiane ed europee (in Estonia, Scozia, Inghilterra, Germania e Austria).

Il programma del concerto nonantolano, di raffinata suggestione sonora, rappresenta un viaggio nel minimalismo e post-minimalismo musicale in tutte le loro numerose declinazioni, spaziando da quello “ortodosso” di Michael Nyman e Philip Glass a quello eclettico di Steve Reich, fino a quello mistico di Arvo Pärt (del quale saranno eseguiti tre lavori: Summa, My heart’s in the Highlands e Magnificat). L'ultimo brano in programma, New York Counterpoint di Steve Reich, si avvale inoltre della regia del suono di Nicola Casetta: si tratta di un pezzo scritto da Reich nel 1985, originalmente per clarinetti e nastro magnetico, nel quale il sound e lo stile di Benny Goodman si fondono con una costruzione labirintica di canoni motivici sovrapposti e con un ciclo di impulsi ritmici di grandissimo effetto.

Come tutti i concerti della rassegna, l’ingresso è gratuito.

Il concerto è realizzato con il contributo finanziario del Comune di Nonantola, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e della Regione Emilia Romagna.

L’Associazione Amici della Musica di Modena opera senza fini di lucro. Sostegno economico proviene dai contributi di Enti Pubblici e Privati e dalle quote di adesione dei Soci. Tutte le informazioni su contenuti artistici, aspetti organizzativi, modalità di sostegno e di adesione alle attività degli Amici della Musica di Modena sono disponibili all’ingresso della sala.

ALEA SAXOPHONE QUARTET:

Gianpaolo Antongirolami – sassofono soprano

Roberto Micarelli – sassofono contralto

Luca Mora – sassofono tenore

Gabriele Giampaoletti – sassofono baritono

Nicola Casetta – regia del suono

Musiche di Reich, Glass, Nyman, Pärt, Torke