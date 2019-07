“Perlattiva”, concerti per celebrare la storica radio di Nonantola

Un mezzo antico, attuale, amato e che soprattutto non è stato cancellato dalla Tv o dai Social Network: la radio.

Ogni estate a Nonantola si festeggia questo strumento e in particolare Radioattiva - storica emittente del paese nata negli anni 70 - con la rassegna di concerti “Perlattiva”.

Dal 22 al 29 luglio al Giardino Perla Verde in via Guglielmo Marconi 38, sono ben 2 i palchi pronti ad ospitare una serie di eventi di grande spessore.

In particolare da segnalare il 26 luglio lo spettacolo, tra parole e musica, di Andrea Mingardi e Andrea Barbi “Con un amico vicino”. La dodicesima edizione della rassegna che accompagna l’estate nonantolana punta dunque su un cantautore che ha lasciato tracce importanti nella musica italiana partecipando a diversi Festival di Sanremo e collaborando con Dalla, Morandi e Mina. Le serate sono organizzate da Radioattiva in collaborazione e con il sostegno del Comune di Nonantola.

“La novità di questa edizione - spiega Stefano Baraldi di Radioattiva - è che abbiamo scelto di portare a Nonantola un grande nome della musica italiana come Andrea Mingardi e puntato ad allargare l’offerta gastronomica che ruota attorno alla serate di musica dal vivo, tutte tra l’altro seguite da Radioattiva in diretta streaming. Infatti abbiamo tre punti di ristoro per diversificare l’offerta”.

Radioattiva

Dopo l’esperienza degli anni 70/80 è rinata nel 2007, quando lo stesso gruppo di “ragazzi” con una operazione coraggiosa, che sapeva ancora dell’incoscienza e dell’entusiasmo di quei primi anni, decise di riaprire la vecchia sede della radio e diede il via all’operazione di rinascita. Oggi Radio Radioattiva è diventata una Web Radio, una radio On-line, che si può ascoltare attraverso una normale connessione alla rete internet. In Radioattiva On-line trova posto chi ha ancora voglia di fare, di mettersi in gioco e lo fa con spirito e atteggiamento giusti senza pregiudizi. Per questo lo staff desidera che questa emittente non diventi un circolo riservato alle nostalgie di pochi, ma che possa crescere anche attraverso l’entusiasmo dei più giovani.

Programma Perlattiva

Lunedì 22 luglio: PELLEGATTA & WORK IN PROGRESS

Martedì 23 luglio: STRANI ANIMALI

Mercoledì 24 luglio: EVA SOUL QUARTET

Giovedì 25 luglio: SIMPLY ROCK

Venerdì 26 luglio: ANDREA MINGARDI & ANDREA BARBI

Sabato 27 luglio: PANDA REMEMBER

Domenica 28 luglio: EXTRAS COVER SHOW

Lunedì 29 luglio: FRANCESCO GUERRA E LA VALIGIA DEL CANTAUTORE