La Nordwestdeutsche Philharmonie ed Esther Yoo al Comunale

La Nordwestdeutsche Philharmonie si esibirà al Teatro Comunale Luciano Pavarotti di Modena sabato 26 gennaio 2019 alle 20,30 insieme al suo direttore principale Yves Abel. Il programma prevede l’Ouverture dal Fidelio di Ludwig Van Beethoven, l’Ottava Sinfonia, dello stesso autore, e il Concerto in re maggiore op.35 per violino e orchestra di Chaikovskij. Solista sarà l’acclamata giovane violinista coreano-americana Esther Yoo. La musicista è stata a partire dal 2018 la prima Artist-in-Residence della Royal Philharmonic Orchestra. È salita sulla ribalta internazionale con la vittoria, nel 2010, a soli 16 anni, del concorso Sibelius e, dal 2014 al 2016, è stata una BBC Radio 3 New Generation Artist prima di debuttare agli acclamatissimi BBC Proms. Nella primavera 2017 l’etichetta Deutsche Grammophon ha pubblicato, come suo secondo album, il Concerto di Chaikovskij con la Philharmonia Orchestra diretta da Vladimir Ashkenazy.

L’orchestra ha sede a Herford, antica città medioevale della Renania Settentrionale-Vestfalia, situata ai piedi del versante settentrionale della Selva di Teutoburgo. Fondata nel 1950, è fra i principali complessi musicali della regione e si esibisce per il pubblico delle città locali oltre che in regolari tournée all'estero per un totale di circa 120 concerti l'anno. Ha realizzato più di 100 incisioni discografiche, oltre a un cospicuo numero di registrazioni radiofoniche, in particolare per il Westdeutscher Rundfunk (WDR) di Colonia.

Yves Abel si è rapidamente imposto come uno dei direttori d’orchestra più interessanti della sua generazione, sia nel repertorio operistico che in quello concertistico. Dal 2005 al 2011 è stato Direttore Ospite Principale della Deutsche Oper di Berlino. Ospite regolare delle più importanti istituzioni internazionali, è salito sul podio di teatri quali Metropolitan di New York, Covent Garden di Londra, Wiener Staatsoper, Teatro alla Scala, Opéra National de Paris, Lyric Opera of Chicago, la San Francisco Opera, la Bayerische Staatsoper di Monaco, Glyndebourne Opera Festival, Rossini Opera Festival di Pesaro, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Massimo di Palermo, Teatro Carlo Felice di Genova, National Theatre di Tokyo. Attivo anche in campo sinfonico, ha collaborato con le principali orchestre sinfoniche in Europa, Canada e Stati Uniti. Di recente ha diretto le produzioni de Le nozze di Figaro alla Deutsche Oper di Berlino, Falstaff al New National Theatre di Tokyo, La traviata alla ROH Covent Garden di Londra, Carmen al New National Theatre di Tokyo, Madama Butterfly alla San Diego Opera.