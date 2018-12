San Cesario, torna l'appuntamento natalizio con il Rock Generation

Ultimo appuntamento con la rassegna musicale Note a San Cesario. Anche quest’anno non mancherà il consueto appuntamento natalizio con il Rock Generation, musicisti dai 14 ai 60 anni, sabato 22 dicembre alle ore 21 al Circolo Arci di San Cesario.

In partnership con Arci Modena, l'Arci di San Cesario promuove l'iniziativa "Arci in movimento", un progetto di inclusione sociale attraverso la musica suonata da bambini, ragazzi, adulti giovani e meno giovani che per una sera annulleranno la differenza di età raccogliendo tutti i partecipanti in un'unica generazione: quella che ama la musica. Dalla B.B. Band, vincitrice di Bambinopoli New Talent 2018 di Vignola, ai Centomisure, band locale cresciuta assieme al beat ed ai Rolling Stones, tanti gli interpreti che saliranno sul palco dell’Arci San Cesario in corso Vittorio Veneto 4. Ingresso gratuito.

L’appuntamento rientra nella rassegna “Note a San Cesario” in collaborazione con la Scuola di Musica Accademia di Pan, che quest’anno festeggia il suo decimo anniversario di attività, il comune di San Cesario e Arci di Modena e San Cesario. La rassegna si propone di soddisfare qualsiasi gusto musicale, ed invitare tutti a condividere lo spirito del Natale attraverso la più fruibile delle Arti.