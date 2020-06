Montale, un concerto jazz all'alba del solstizio d'estate

Una ripartenza a ritmo di jazz. Domenica 21 giugno alle 5.30, in occasione dell'edizione 2020 della Festa della Musica, il Parco archeologico della Terramara di Montale ospita “Note all’alba nel solstizio d’estate”, suggestivo concerto al sorgere del sole del trio composto da Enrico Lazzarini al contrabbasso, Giancarlo Bianchetti alla chitarra e Andrea Burani alla batteria.

L’appuntamento, inserito nell’ambito della rassegna Modena Jazz Festival 2020 a cura di Amici del Jazz, è organizzato dal Comune di Castelnuovo Rangone in collaborazione con il Parco archeologico e Museo all'aperto della Terramara di Montale, gestito dai Musei Civici del Comune di Modena. Al termine dell’esibizione, si svolgerà una visita guidata all’interno delle due abitazioni ricostruite nel Parco della Terramara di Montale, area archeologica dove sono venute alla luce le tracce di un insediamento risalente alla metà del II millennio a. C.

“La stagione di eventi estivi parte in modo forte e simbolico, con una nuova collaborazione con gli Amici del Jazz e una voglia rinnovata di valorizzare ancor più il nostro patrimonio naturalistico e culturale, che trova nel Parco della Terramara un simbolo della nostra terra” commenta Sofia Baldazzini, Assessora alla Cultura del Comune di Castelnuovo.

Per garantire il rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti, i partecipanti dovranno essere muniti di mascherina e verrà mantenuto un distanziamento fisico di almeno un metro tra i presenti; si consiglia di arrivare in anticipo (il Parco apre alle 5) per effettuare le necessarie procedure di ingresso e posizionamento, e di portare un telo o un cuscino per assistere all’esibizione seduti sull’erba.

Per partecipare al concerto, ad ingresso gratuito e libero fino ad esaurimento dei 50 posti disponibili, è obbligatoria la prenotazione, telefonando o inviando un messaggio WhatsApp al numero 348-2489134 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, o inviando una mail all’indirizzo cultura@comune.castelnuovo-rangone.mo.it, e assicurandosi di ricevere conferma. La visita al Parco della Terramara, da prenotare al momento dell’iscrizione, sarà organizzata in gruppi di massimo sei persone, per garantire il distanziamento fisico richiesto dalle linee guida nazionali. In caso di pioggia, l’iniziativa sarà rinviata a data da destinarsi.

Il Parco è visitabile anche online, con contenuti rivolti a utenti di tutte le età. Il Parco della Terramara di Montale ha infatti realizzato e rende disponibili sul sito www.parcomontale.it e sui suoi social (Facebook: parcomontale, YouTube: Musei Civici Modena) virtual tour, video di approfondimento e video tutorial sui laboratori proposti ai bambini durante le visite.