Poesia e musica col Trio Ekimo al Castello di Spezzano

Terzo appuntamento fissato per martedì 14 luglio, alle ore 21, con la rassegna ‘Altre note di notte’, proposta dal Comune di Fiorano Modenese, nella fresca corte del castello di Spezzano, con la possibilità di gustarsi una bibita al punto di ristoro.

In programma una serata suggestiva di poesia e musica proposta dal Trio Eskimo, composto da Alberto Bertoni ed Enrico Trebbi, le voci, accompagnati dal sax di Ivan Valentini e dalla chitarra di Luca Perciballi.

A metà inoltrata degli anni Ottanta, Alberto Bertoni ed Enrico Trebbi decisero di irrobustire le loro letture di poesia e pensarono per questo a un lavoro di interazione con la musica

Non si sentivano però antesignani di quello che sarebbe stato il fenomeno rap (i loro testi molto poetici non lo consentivano) né volevano apparire dei cantautori in minore. Il primo incontro col saxofonista e compositore Ivan Valentini fu casuale, ma anche in sé perfetto: le note di Valentini non erano commenti ai testi, ma veri e propri contrappunti che, seguendo armonie proprie, potenziavano le letture e ne venivano a propria volta fecondate. La collaborazione è continuata nei decenni, fino alla nascita del Trio Eskimo. Con l’aggiunta del chitarrista e compositore Luca Perciballi, il Trio ha prodotto nel 2020 un nuovo CD, ‘Fumàna’, giocato sull’introduzione del dialetto modenese; una congiunzione nuova fra parola e suono, nel compimento ideale di un’intenzione artistica e di un progetto che dura ormai da più di trent’anni.

L’ingresso alla serata è gratuito con prenotazione obbligatoria alla mail: info@archeosistemi.it. Occorre presentarsi all’ingresso del Castello, presso il ponte levatoio, provvisti della conferma di prenotazione. I posti disponibili sono 90.