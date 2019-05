Note di Passaggio, a San Cesario continua la rassegna con il concerto di Claudio Jacomucci

Sabato 4 maggio alle ore 21:00 alla Basilica di San Cesario sul Panaro si terrà un nuovo appuntamento della rassegna Note di Passaggio, organizzata e curata dagli Amici della Musica di Modena. Protagonista del concerto sarà Claudio Jacomucci, fisarmonicista tra i più richiesti a livello europeo, compositore, insegnante di tecnica Alexander, collaboratore di importanti musicisti, ensemble e orchestre (Francesco Dillon, Stefano Scodanibbio, Quartetto Prometeo, Orchestra Sinfonica “La Scala”, Orchestra Haydn, Filarmonica Marchigiana), con all'attivo concerti in Europa, USA, Cina, Messico, Russia.

Il programma del concerto spazia attraverso quattro secoli di musica accostando antico e moderno: un confronto che svela assonanze e riflessi inaspettati, nel quale gli stili dialogano e si richiamano tra loro, mettendo in luce una volontà di ricerca linguistica e timbrica. Per quanto riguarda la produzione “antica” si ascolteranno (in trascrizioni originali di Claudio Jacomucci) la Suite strumentale dall'Orfeo di Monteverdi, due brani di Dowland e del compositore olandese Jacob van Eyck, un estratto dall'Arte della Fuga di Bach e tre Sonate di Scarlatti. La parte “contemporanea” del programma vede invece la presenza di brevi pagine di Stefano Scodanibbio, György Ligeti, Martin Lohse, per chiudere con “Ballata per Lupo”, brano del 2018 dello stesso Jacomucci.

Come per tutti gli appuntamenti della rassegna, l'ingresso è libero.

Prima del concerto, alle ore 20:00, si terrà la visita guidata a Villa Boschetti, con ritrovo fissato per le ore 20:00 davanti all’ingresso della Villa, in Corso Libertà, 49. È gradita conferma di partecipazione da parte degli interessati entro le ore 13:00 di sabato 4 maggio all’indirizzo: info@amicidellamusicamodena.it o al numero 329/6336877.

Per informazioni: tel 3296336877, info@amicidellamusicamodena.it.