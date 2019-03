Note di Passaggio, continua a Soliera la rassegna musicale con due ospiti d'eccezione

Sabato 23 marzo alle ore 21:00 al Nuovo Cinema Teatro Italia di Soliera si terrà un nuovo appuntamento della rassegna Note di Passaggio, organizzata e curata dagli Amici della Musica di Modena. Si esibirà un duo di livello straordinario, formato dalla violinista Hae-Sun Kang, membro del prestigioso Ensemble Intercontemporain di Parigi (fondato a metà degli anni '70 da Pierre Boulez), e Ciro Longobardi, habitué delle stagioni AdM, uno dei pianisti più noti del panorama italiano.

Il programma propone una selezione di alcuni tra i massimi capolavori della letteratura per violino e pianoforte del secolo scorso, curiosamente tutti scritti a pochissima distanza: agli anni tra il 1914 e il 1917, quindi nel periodo della Grande Guerra, appartengono la Sonata di Janáček, quella di Debussy e i celebri Mythes di Karol Szymanowski, considerati dal compositore polacco tra i suoi lavori migliori, di grande originalità timbrica e tecnica; di pochi anni posteriore è il Tema e Variazioni di Olivier Messiaen, scritto nel 1932 dal compositore poco più che ventenne in occasione del matrimonio con la moglie violinista Claire Delbos.

Hae-Sun Kang è una delle violiniste più richieste sulla scena musicale internazionale contemporanea, come dimostra il numero sempre crescente di opere che le sono state dedicate. Regolarmente invitata a esibirsi in prestigiose sale da concerto (Carnegie Hall, Lincoln Center, Concertgebouw Amsterdam, Musikverein Vienna e Philharmonie de Paris), ha presentato in anteprima molte opere importanti per il suo strumento, tra cui alcune che sono passate alla storia della musica contemporanea: è il caso di Anthémes 2 di Pierre Boulez per violino solo ed elettronica, eseguita anche in occasione del 90° compleanno del compositore.

Ciro Longobardi si è esibito per le più importanti istituzioni musicali nazionali ed internazionali (I Concerti del Quirinale, Biennale di Venezia, Unerhoerte Musik Berlino, Festival di Salisburgo, Gallery 345 Toronto, Peter B. Lewis Theatre New York), in qualità di solista, di camerista e di membro di Dissonanzen e di Algoritmo. Di notevole respiro l’attività discografica: un suo doppio ritratto Sciarrino/Ravel (ed. Stradivarius) è stato inserito dalla prestigiosa rivista inglese Gramophone tra le tre registrazioni di riferimento del compositore siciliano; la sua registrazione integrale delle opere per pianoforte solo di Ivan Fedele (CD/DVD Limenmusic) ha ottenuto il Premio speciale della critica come miglior disco italiano del 2011 nella categoria classica/strumentale e il Premio Nazionale del Disco 2013 della rivista Amadeus nella categoria musica contemporanea.

Come tutti i concerti della rassegna, l'ingresso è gratuito.

Il concerto, in collaborazione con la Fondazione Campori, è realizzato con il contributo finanziario del Comune di Soliera, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e della Regione Emilia Romagna. L’Associazione Amici della Musica di Modena opera senza fini di lucro. Sostegno economico proviene dai contributi di Enti Pubblici e Privati e dalle quote di adesione dei Soci. Tutte le informazioni su contenuti artistici, aspetti organizzativi, modalità di sostegno e di adesione alle attività degli Amici della Musica di Modena sono disponibili all’ingresso della sala. Per informazioni: tel 3296336877, info@amicidellamusicamodena.it.