"Note di primavera", il Conservatorio Nicolini di Piacenza in concerto all'Auditorium Verti

Continua martedì 7 maggio alle ore 18.30 all'Auditorium Verti la rassegna concertistica "Note di primavera" dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Vecchi-Tonelli, che vedrà la partecipazione del Conservatorio Nicolini di Piacenza. Il programma prevede:

W. Amadeus Mozart (1756 -1791) Quintetto per clarinetto e archi in la maggiore K 581. Allegro - Larghetto - Minuetto e trio - Allegretto con variazioni. Emilia Mulas clarinetto, Eleonora Liuzzi, Irene Barbieri violini, Yanina Prakudovich viola, Simone Ceppetelli violoncello

(1756 -1791) Quintetto per clarinetto e archi in la maggiore K 581. Allegro - Larghetto - Minuetto e trio - Allegretto con variazioni. Emilia Mulas clarinetto, Eleonora Liuzzi, Irene Barbieri violini, Yanina Prakudovich viola, Simone Ceppetelli violoncello J. Brahms (1833 -1897)Trio in la minore clarinetto, violoncello e pianoforte op.114. Allegro - Adagio - Andantino grazioso. Trio - Allegro. Miljan Minic clarinetto, Simone Ceppetelli violoncello, Volha Karmyzava, pianoforte

Irene Barbieri compie i suoi studi presso il Conservatorio “G. Nicolini “ di Piacenza, dove si diploma sotto la guida del maestro Antonio De Lorenzi. Ha suonato in varie formazioni cameristiche (dal duo al quintetto) oltre che come solista. Attualmente è impegnata con l’orchestra giovanile Luigi Cherubini, diretta dal Maestro Riccardo Muti, con la quale già si è esibita in diversi teatri italiani.

Simone Ceppetelli (Milano 1995) ha iniziato lo studio del violoncello a 4 anni secondo il metodo Suzuki con il M. Alessandro Andriani. Prosegue i suoi studi presso l’accademia Pianistica Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola, l’Istituto di Studi Musicali “Vecchi-Tonelli” di Modena e la scuola di musica di Fiesole. Ha partecipato a numerosi concorsi nazionali e internazionali conseguendo diversi premi. Da diversi anni collabora con la Pop’s Harmonic Orchestra fondata da Francesco Cerrato e Stefano Cerrato.

Bielorussa, Volha Karmyzava si è diplomata in pianoforte orchestrale, musica da camera e Maestro pianista accompagnatore. Ha avviato poi un’intensa attività collaborando con docenti prestigiosi. Vincitrice di svariate borse di studio quale giovane talento musicale nazionale e di primi premi e menzioni speciali in numerosi concorsi pianistici, nazionali e internazionali, ha all’attivo concerti solistici e cameristici per le più prestigiose rassegne musicali. Presso il Conservatorio di Musica G. Nicolini di Piacenza continua gli studi sotto la guida di Davide Cabassi.

Eleonora Liuzzi si diploma presso il conservatorio “N. Piccinni” di Bari con il massimo dei voti ed è attualmente iscritta al biennio di musica da camera presso il Conservatorio di Piacenza sotto la guida del M° Marco Decimo. Ha al suo attivo numerosi concerti in diverse formazioni cameristiche e orchestrali ed è vincitrice di primi premi in numerosi concorsi. Nel 2014 fa il suo esordio nell’orchestra internazionale d’Italia presso il festival della Valle d’Itria.

Miljan Minic nasce a Belgrado, ma compie il percorso accademico in Italia al Conservatorio di Perugia e al Conservatorio “G. Nicolini” sotto la guida del M° Paolo Beltramini. Ha vinto concorsi internazionali come solista e in formazioni cameristiche. Ha tenuto vari concerti solistici e in orchestra, in importanti sale e teatri italiani. Si è dedicato anche alla musica tradizionale serba, suonando in diversi tour in tutto il mondo. Attualmente frequenta il biennio di Musica da Camera con il M° Marco Decimo.

Emilia Mulas inizia lo studio del clarinetto presso il Conservatorio di musica Pierluigi da Palestrina di Cagliari. Dal 2014 studia presso il Conservatorio Giuseppe Nicolini con il M° Pietro Tagliaferri. Si esibisce in diverse sale da concerto e teatri sia in orchestra sia in formazioni cameristiche. È impegnata anche come clarinettista e arrangiatrice dei brani di Chiara Effe, cantautrice vincitrice del Premio De Andrè 2018, partecipando a concerti e festival nazionali.

Yanina Prakudovich ha iniziato lo studio del violino in Bielorussia e ha ha intrapreso lo studio della viola all’Accademia di musica di Minsk. Si è distinta in numerosi concorsi e ha collaborato come solista con l’orchestra sinfonica e da camera di Minsk. Ha partecipato al Festival Musica Mundi nel 2016 e nel 2017, sotto la direzione di Leonida Kerbel, e al tour autunnale EUYO-2017, diretto da Igor Coretti Kuret. Dal 2017 è iscritta al corso di viola con il M° Luaciano Cavalli presso il Conservatorio “G. Nicolini”.