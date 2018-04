Torna "La Notte dell'Arte" al  Museo Bertozzi & Casoni di Sassuolo

Venerdì prossimo, 20 aprile a partire dalle ore 21, torna la Notte dell’Arte con un appuntamento dedicato al nuovo Museo Bertozzi & Casoni, recentemente allestito all’interno degli spazi della Cavallerizza Ducale di via Racchetta a Sassuolo.

Grazie alla cortese disponibilità del Museo Bertozzi & Casoni e alla collaborazione di System, lo storico dell’arte Luca Silingardi presenterà e condurrà una visita guidata in questo importante e prestigioso luogo d’arte nel cuore della città, in cui sono riunite numerose opere in ceramica degli artisti Giampaolo Bertozzi e Stefano Dal Monte Casoni, soci dal 1980 della “Bertozzi & Casoni” di Imola. Nelle intenzioni di Franco Stefani, presidente del Gruppo System, cui si deve l’idea del progetto espositivo, questo museo deve permettere a Sassuolo, capitale dell’industria delle piastrelle, di avere finalmente un luogo in cui presentare la virtuosistica produzione di Bertozzi & Casoni, costituita da vere e proprie opere d’arte contemporanea.

Tra surrealismo compositivo e iperrealismo formale, nelle loro opere, che si configurano come “contemplazioni del presente” in una sorta di “epopea del trash”, il caduco, il transitorio e il peribile in disfacimento diventano icona, internazionalmente riconosciuta, della condizione umana.

Secolari riflessioni, già trattate nelle vanitas antiche, nell’arte di Bertozzi & Casoni riconquistano la sconvolgente attualità del memento mori contemporaneo, in una “miscela esplosiva” di rimandi simbolici, tra cruda realtà e visionaria immaginazione, tra degrado più profondo e più sublime bellezza, che si invera in una a tal punto virtuosistica tecnica ceramica, da farne di essa, a sorpresa, il più mimetico dei mezzi espressivi.

Un altro appuntamento della ormai famosa rassegna mensile promossa dal Servizio Attività Culturali della Città di Sassuolo da non perdere, per aggiungere un altro tassello alla conoscenza della storia e dell’arte della nostra città.

Ritrovo alle ore 21 davanti all’ingresso del Museo Bertozzi & Casoni, in via Racchetta 2 a Sassuolo.

L’iniziativa è gratuita, l’ingresso è libero e non necessita di prenotazione. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Città di Sassuolo: 0536 880 801.