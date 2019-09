Festa di fine estate, torna a Carpi la Notte Bianca

L'edizione delle prossima notte bianca di Carpi prende il nome di “Notte di fine estate”, evento che si terrà il 7 settembre dalle 18,00 alle ore 1,00 coinvolgendo come tradizione tutto il centro storico della città.

Un fitto cartellone di appuntamenti che vede 16 eventi tra musica e cultura, 8 punti di street Art e con 5 eventi extra tra le vie del centro: questi gli ingredienti messi nel piatto della notte carpigiana di fine estate.

L'assessore alla promozione del centro storico Stefania Gasparini si dice “soddisfatta per la collaborazione con l'associazione dei commercianti “Carpi c'è”. Collaborazione che ha permesso di costruire un programma ricco di iniziative che si rivolgono a diversi target di pubblico, dalle famiglie che troveranno ad esempio “il villaggio dei bambini” in Piazza Martiri, ai Dj set per i più giovani, alle iniziative culturali come “Bund Experience”, altra novità rispetto alle precedenti edizioni sarà la presenza di buskers che animeranno le vie del centro - Concludendo l'assessore Gasparini afferma - che ci sono tutti gli ingredienti perchè sia una grande e bella festa di chiusura dell'estate carpigiana”.

Per maggiori informazioni consultare il sito web del comune.