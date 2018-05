Notte bianca con Chalet 3.0

Torna il 12 maggio l’ immancabile notte bianca in centro a Carpi!

Piazza Garibaldi sarà bella più che mai, animata dalla musica dei mitici Buscadero... riservate subito il tavolo nel cuore della Piazzetta per cenare con un menù di mare studiato per l’occasione e assistere allo spettacolo live!



Menù:

Insalatina di seppie arrostite e crudite’ di verdure

Riso basmati al cocco con gamberi e caponata

Salmone in crosta di sesamo con contorno



Acqua, caffè, sorbetto e coperto incluso

40€



Menu’ bimbo 20€

Posti limitati

Prenotazione obbligatoria allo 059640225